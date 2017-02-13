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Общество

Суд оштрафовал нижегородского охотника на 60 тысяч рублей за уничтожение жилых нор бобров

14 февраля 2017 13:18  [578] Общество
Бобр (Фото: НИА Нижний Новгород)

Бобр

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд оштрафовал нижегородского охотника на 60 тысяч рублей за уничтожение жилых нор бобров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на Ковернинский районный суд Нижегородской области 14 февраля 2017 года.

Согласно информации, суд полностью удовлетворил исковые требования комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира региона. По информации на сайте суда, дело было принято в производство еще в декабре 2016 года, решение вынесено 10 февраля.

Руководитель комитета Николай Бондаренко в своем обращении к охотникам подчеркнул: "Мы просим соблюдать правила охоты и не нарушать естественные условия обитания зверей. Только за начало февраля государственные инспекторы нашего комитета провели 123 рейдовых мероприятия, выявили 42 нарушения в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, составили 42 административных протокола, изъяли три единицы оружия".

В комитете также сообщили, в результате одного из рейдов на территории охотничьего хозяйства "Любимовское" в Варнавинском районе области, в охотничьем домике в лесном массиве инспекторы обнаружили две единицы спрятанного огнестрельного оружия (гладкоствольное и нарезное). Оно было изъято, сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

В феврале 2017 года сообщалось, что сотрудники комитета задержали охотников с незаконно добытыми лисой и зайцем-русаком.

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