Мужчина в Дзержинске приговорен к 21 году за убийство нижегородки из-за ее машины Происшествия

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Суд



На автомобиле они выехали за город, где мужчина напал на потерпевшую и заставил выйти на улицу, после чего несколько раз ударил ножом. От ранений женщина скончалась. Для того, что бы скрыть преступление, мужчина положил тело погибшей в багажник машины, но не смог выехать с места из-за плохих дорожных условий, поэтому он спрятал тело женщины в противопожарный ров и забросал его сосновыми ветками.



После этого мужчина покинул место преступления, забрав паспорт женщины. Тело погибшей и ее автомобиль 27 ноября 2015 года обнаружил местный житель, который выгуливал поблизости собаку. Подозреваемого в убийстве задержали в скором времени, а вину по предъявленному обвинению он признал частично.



Суд 14 февраля 2017 года признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "д, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение), ч. 1 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта).



В СУ СК добавили, что в 1998 году мужчина уже был осужден в Ярославле за совершение аналогичного преступления (убийство женщины из корыстных побуждений). Суд тогда назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы. Освободился он из мест лишения свободы условно-досрочно в 2014 году. Мужчина в Дзержинске приговорен к 21 году за убийство нижегородки из-за ее машины. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 14 февраля 2017 года.Суд установил , что убийство произошло 26 ноября 2015 года. В этот день 45-летняя нижегородка на личном автомобиле марки Ford Focus приехала в г. Дзержинск на встречу с 40-летним подсудимым, с которым познакомилась накануне в сети Интернет.На автомобиле они выехали за город, где мужчина напал на потерпевшую и заставил выйти на улицу, после чего несколько раз ударил ножом. От ранений женщина скончалась. Для того, что бы скрыть преступление, мужчина положил тело погибшей в багажник машины, но не смог выехать с места из-за плохих дорожных условий, поэтому он спрятал тело женщины в противопожарный ров и забросал его сосновыми ветками.После этого мужчина покинул место преступления, забрав паспорт женщины. Тело погибшей и ее автомобиль 27 ноября 2015 года обнаружил местный житель, который выгуливал поблизости собаку. Подозреваемого в убийстве задержали в скором времени, а вину по предъявленному обвинению он признал частично.Суд 14 февраля 2017 года признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "д, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение), ч. 1 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта).В СУ СК добавили, что в 1998 году мужчина уже был осужден в Ярославле за совершение аналогичного преступления (убийство женщины из корыстных побуждений). Суд тогда назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы. Освободился он из мест лишения свободы условно-досрочно в 2014 году.

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