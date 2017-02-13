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14 февраля 2017 13:58  [1454] Строительно-реконструкционные работы на трех объектах к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде идут с отставанием
Общество

Строительно-реконструкционные работы на трех объектах к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде идут с отставанием

14 февраля 2017 13:58  [1454] Общество
Эмблема ЧМ по футболу 2018

Эмблема ЧМ по футболу 2018

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Строительно-реконструкционные работы на трех объектах к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде идут с отставанием. Об этом министр спорта и молодежной политики области Сергей Панов на заседании правительства региона 14 февраля 2017 года.

По его словам, на данный момент задерживается реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Химик" в Дзержинске, которая была приостановлена в связи с решением УФАС. Ранее сообщалось, что ее реконструирует ООО "АрмСтрой. "Новый аукцион уже состоялся, подрядчиком по выполнению работ выступит компания "Нижегородспецгидрострой" – она же строит тренировочную площадку на ул. Карла Маркса в Нижнем Новгороде", – отметил Панов.

Также имеется отставание по реконструкции стадиона "Локомотив" в Нижнем Новгороде, так как по нему получено отрицательно заключение госэкспертизы и до конца февраля текущего года будут устранятся недостатки. Отставание от графика составляет примерно два месяца. Окончание строительно-монтажных работ намечено на конец 2017 года.

Третьим объектом, где отмечается отставание по плану работ сроком на один месяц, является тренировочная площадка на территории ДЮСШ "Мещера". Там приостановка работ связана с отсутствием ассигнований из федерального бюджета. "Это задержки не критичные, строители все успеют нагнать, мы держим ситуацию под контролем", - добавил Панов.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев дал поручение завершить все строительные работы к маю 2018 года.

"Давайте не допустим ситуации, которая складывалась на других спортивных мероприятиях в России, когда уже начинаются соревнования, а строители все еще на площадке. Вся стройка в мае должна быть завершена", - подвел итог глава региона.

Напомним, что в январе 2016 года FIFA утвердила три предматчевые тренировочные площадки к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Одна из них - на базе детской спортивной школы "Мещера" (ул. Карла Маркса, 17а), вторая - в 200 метрах от дома №19 по ул. Карла Маркса, третья - на стадионе "Локомотив" (пер. Балаклавский,1).

Напомним также, что в январе 2017 года заместитель премьер-министра РФ Виталий Мутко сообщил о решении открыть детскую школу футбола на базе тренировочной площадки в Нижнем Новгороде.

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