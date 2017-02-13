Виталий Мутко поручил нижегородскому правительству обеспечить открытие Marriot на пл.Театральной до конца мая 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко поручил нижегородскому правительству обеспечить ввод в эксплуатацию гостиницы Marriot до конца мая 2017 года. Об этом министр спорта и молодежной политики области Сергей Панов сообщил на заседании правительства региона 14 февраля.



По его словам, строящаяся гостиница, расположенная в районе Театральной площади, 3 декабря 2016 года получила разрешение на ввод в эксплуатацию.



"Правительству области Виталием Мутко дано поручение обеспечить ввод в эксплуатацию объекта до 31 мая и проконтролировать начало операционной деятельности гостиницы", - добавил Панов.







Зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко поручил нижегородскому правительству обеспечить ввод в эксплуатацию гостиницы Marriot до конца мая 2017 года. Об этом министр спорта и молодежной политики области Сергей Панов сообщил на заседании правительства региона 14 февраля.По его словам, строящаяся гостиница, расположенная в районе Театральной площади, 3 декабря 2016 года получила разрешение на ввод в эксплуатацию."Правительству области Виталием Мутко дано поручение обеспечить ввод в эксплуатацию объекта до 31 мая и проконтролировать начало операционной деятельности гостиницы", - добавил Панов. Напомним , что в декабре 2016 года Панов отмечал, что сроки строительства трех гостиниц в Нижнем Новгороде вызывают опасения. В частности, речь шла о гостинице Marriot, DoubleTree by Hilton на ул. Академика Блохиной и IBIS Stadium в районе Мещерского озера. Как сообщалось ранее , ООО "Весенние инвестиции" приступило к строительству пятизвездочного отеля на площади Театральной в Нижнем Новгороде на месте бывшей гостиницы "Москва" в феврале 2011 года. По данным на апрель 2015 года ориентировочная общая стоимость строительства отеля Marriot оценивалась в 60 млн евро

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