Виталий Мутко поручил нижегородскому правительству обеспечить открытие Marriot на пл.Театральной до конца мая 2017 года

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)
Зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко поручил нижегородскому правительству обеспечить ввод в эксплуатацию гостиницы Marriot до конца мая 2017 года. Об этом министр спорта и молодежной политики области Сергей Панов сообщил на заседании правительства региона 14 февраля.
По его словам, строящаяся гостиница, расположенная в районе Театральной площади, 3 декабря 2016 года получила разрешение на ввод в эксплуатацию.
"Правительству области Виталием Мутко дано поручение обеспечить ввод в эксплуатацию объекта до 31 мая и проконтролировать начало операционной деятельности гостиницы", - добавил Панов.
Напомним
, что в декабре 2016 года Панов отмечал, что сроки строительства трех гостиниц в Нижнем Новгороде вызывают опасения. В частности, речь шла о гостинице Marriot, DoubleTree by Hilton на ул. Академика Блохиной и IBIS Stadium в районе Мещерского озера.
Как сообщалось ранее
, ООО "Весенние инвестиции" приступило к строительству пятизвездочного отеля на площади Театральной в Нижнем Новгороде на месте бывшей гостиницы "Москва" в феврале 2011 года. По данным на апрель 2015 года ориентировочная общая стоимость строительства отеля Marriot оценивалась в 60 млн евро
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