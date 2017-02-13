Горадминистрация достигла соглашения с правительством Нижегородской области о закупке 150 новых автобусов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Горадминистрация достигла соглашения с правительством Нижегородской области о закупке 150 новых автобусов. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта и связи горадминистрации.



Согласно информации, схема финансирования прорабатывается, только после ее согласования с правительством области станет известна информация об аукционе по закупке, а также сроках выхода транспорта на городские маршруты. В свою очередь министр спорта и молодежной политики региона Сергей Панов на заседании правительства региона 14 февраля 2017 года сообщил, что автобусы будут приобретаться по лизинговой схеме.



Также он отметил, что по этой же схеме, согласно плану управления перевозками к Чемпионату мира-2018, необходима закупка 23 вагонов и капитальный ремонт 34 вагонов метро.



Горадминистрация достигла соглашения с правительством Нижегородской области о закупке 150 новых автобусов. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта и связи горадминистрации.Согласно информации, схема финансирования прорабатывается, только после ее согласования с правительством области станет известна информация об аукционе по закупке, а также сроках выхода транспорта на городские маршруты. В свою очередь министр спорта и молодежной политики региона Сергей Панов на заседании правительства региона 14 февраля 2017 года сообщил, что автобусы будут приобретаться по лизинговой схеме.Также он отметил, что по этой же схеме, согласно плану управления перевозками к Чемпионату мира-2018, необходима закупка 23 вагонов и капитальный ремонт 34 вагонов метро. Напомним , что администрация Нижнего Новгорода планирует заключить контракт на поставку 50 автобусов с ООО ТЦ "Русский автобус" в 2017 году. Соответствующие конкурсные процедуры уже завершены.

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