Ударивший полицейского житель г. Кулебаки Нижегородской области получил два года колонии Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ударивший полицейского житель г. Кулебаки Нижегородской области получил два года колонии. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по региону 14 февраля 2017 года.Согласно информации, в ночь с 28 на 29 июля 2016 года в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о нарушении общественного порядка. Приехавшие сотрудники полиции обнаружили, что около 20 людей нарушали общественный порядок громкими разговорами, музыкой и ненормативной лексикойСтражи порядка потребовали прекратить правонарушение, но на их требование один из мужчин ответил в нецензурной форме, а также пригрозил расправой. Полицейские решили задержать нарушителя, но мужчина оказал сопротивление и ударил одного из полицейских по лицу. Мужчине 21 год, ранее он привлекался к административной ответственности.После доставления правонарушителя в ОВД сотрудник полиции обратился в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь.По факту применения насилия в отношении представителя власти следственными органами было возбуждено дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилии в отношении представителя власти). Приговором Кулебакского городского суда обвиняемый приговорен к двум годам колонии-поселения.