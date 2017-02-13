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Происшествия

Ударивший полицейского житель г. Кулебаки Нижегородской области получил два года колонии

14 февраля 2017 14:29  [134] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ударивший полицейского житель г. Кулебаки Нижегородской области получил два года колонии. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по региону 14 февраля 2017 года.

Согласно информации, в ночь с 28 на 29 июля 2016 года в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о нарушении общественного порядка. Приехавшие сотрудники полиции обнаружили, что около 20 людей нарушали общественный порядок громкими разговорами, музыкой и ненормативной лексикой

Стражи порядка потребовали прекратить правонарушение, но на их требование один из мужчин ответил в нецензурной форме, а также пригрозил расправой. Полицейские решили задержать нарушителя, но мужчина оказал сопротивление и ударил одного из полицейских по лицу. Мужчине 21 год, ранее он привлекался к административной ответственности.

После доставления правонарушителя в ОВД сотрудник полиции обратился в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь.

По факту применения насилия в отношении представителя власти следственными органами было возбуждено дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилии в отношении представителя власти). Приговором Кулебакского городского суда обвиняемый приговорен к двум годам колонии-поселения.

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