Tele2 выпустила брендированный смартфон Maxi Plus с поддержкой 4G. Об этом сообщает пресс-служба оператора."Новый Tele2 Maxi Plus обладает увеличенной диагональю экрана 5,5 дюйма, работает под управлением операционной системы Android 6.0 и оснащено четырехъядерным процессором MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц. Модель комплектуется двумя камерами: основной на 13 Мп и 5-мегапиксельной фронтальной", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что Tele2 Maxi Plus работает в сетях 2G/3G/4G и имеет слоты для двух sim-карт: первый предназначен для связи Tele2, второй - для карт других операторов. Объем встроенной памяти аппарата составляет 16 Гб, но его можно расширить с помощью карты microSD до 32 Гб. В устройствах предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV, Zvooq, "Мой Tele2" и "Гудок".Новые смартфоны доступны в черном и белом цветах, аппараты уже продаются в салонах связи и в интернет-магазине Tele2. Также в онлайн-магазине представлена вся линейка фирменных устройств оператора - модели Mini, Midi, Maxi, Midi LTE и Maxi LTE."Появление качественных и недорогих устройств Tele2 способствует росту доли смартфонов в сети оператора. Так, по итогам 2016 года данный показатель составил почти 50% от всех зарегистрированных устройств, при этом 14% из них поддерживают технологию LTE", - отметили в пресс-службе. Напомним , что в начале декабря 2016 года Tele2 сообщила о выпуске брендированных смартфонов Maxi и Maxi LTE (с поддержкой 4G), а в конце декабря прошлого года - о выпуске новой версии брендированных смартфонов Midi с поддержкой 4G.