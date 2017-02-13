Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
14 февраля 2017 18:04  [128] Россельхозбанк и Bloomberg провели конференцию по управлению финансами в корпоративных компаниях 14 февраля
14 февраля 2017 16:12  [198] Нижегородская администрация планирует сдать в аренду два аварийных здания в охранной зоне Дома Каширина
14 февраля 2017 15:40  [454] НРО ОНФ намерено пожаловаться в ФАС на действия Михаила Теодоровича по борьбе с созданием регоператора в сфере ТКО
14 февраля 2017 14:54  [408] Горадминистрация планирует проверить 143 здания в Нижнем Новгороде на предмет самовольной постройки
14 февраля 2017 14:48  [277] Tele2 выпустила брендированный смартфон Maxi Plus с поддержкой 4G
14 февраля 2017 10:19  [196] Сбербанк информирует о выпуске новой платиновой карты Visa — "Карты с большими бонусами"
13 февраля 2017 21:27  [334] Нижегородский "Гранком" планирует создать производство порошковой стали за 1,14 млрд рублей к осени 2018 года
13 февраля 2017 16:33  [858] Инвестор планирует отреставрировать здание ДК имени Ленина до 2023 года
13 февраля 2017 13:01  [288] Более 30 представителей СМИ приняли участие в пресс-блог-туре Волго-Вятского Сбербанка
10 февраля 2017 18:01  [553] Строительство головного образца речного судна "Валдай 45Р" нижегородское ЦКБ по СПК намерено завершить в 2017 году
Бизнес

Горадминистрация планирует проверить 143 здания в Нижнем Новгороде на предмет самовольной постройки

14 февраля 2017 14:54  [408] Бизнес
Самовольная постройка на Гребном канале (Фото: социальная сеть)

Самовольная постройка на Гребном канале

Фото: социальная сеть

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Горадминистрация планирует проверить 143 здания в Нижнем Новгороде на предмет самовольной постройки. Об этом сообщил начальник управления административно-технического и муниципального контроля Иван Соловьев на заседании комиссии Гордумы по строительству 14 февраля 2017 года.

Он отметил, что по данным на 14 февраля в соответствующем перечне администрации зафиксировано 143 здания, которые предположительно являются самовольными постройками. "После проверки, если факт самовольной постройки подтвердится, будем обращаться в суд", - сказал Соловьев.

Председатель комиссии Гордумы по строительству Вячеслав Растеряев, в свою очередь, подчеркнул, что контроль за несанкционированным строительством в городе недостаточный.

Напомним, в декабре 2016 года суд признал самовольной постройкой шестиэтажное здание на Гребном канале и постановил снести его. Администрация в качестве истца тогда указывала, что объект расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ИЖС), однако имеет шесть этажей, а потому не является объектом ИЖС.

Как сообщал НИА "Нижний Новгород" подрядчик строительства дома, руководитель ООО "Строй-МЭС" Гасан Алиев, собственник участка сначала планировал построить трёхэтажный жилой дом. Но позднее, когда уже была уложена часть кровли, он заявил, что намерен сделать гостиницу и достроить еще три этажа.

По данным на 14 февраля 2017 года решение в силу еще не вступило – ответчик оспаривает его в Нижегородском областном суде. На сегодняшний день дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph