Горадминистрация планирует проверить 143 здания в Нижнем Новгороде на предмет самовольной постройки Бизнес

Самовольная постройка на Гребном канале Фото: социальная сеть (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Горадминистрация планирует проверить 143 здания в Нижнем Новгороде на предмет самовольной постройки. Об этом сообщил начальник управления административно-технического и муниципального контроля Иван Соловьев на заседании комиссии Гордумы по строительству 14 февраля 2017 года.



Он отметил, что по данным на 14 февраля в соответствующем перечне администрации зафиксировано 143 здания, которые предположительно являются самовольными постройками. "После проверки, если факт самовольной постройки подтвердится, будем обращаться в суд", - сказал Соловьев.



Председатель комиссии Гордумы по строительству Вячеслав Растеряев, в свою очередь, подчеркнул, что контроль за несанкционированным строительством в городе недостаточный.







Как сообщал НИА "Нижний Новгород" подрядчик строительства дома, руководитель ООО "Строй-МЭС" Гасан Алиев, собственник участка сначала планировал построить трёхэтажный жилой дом. Но позднее, когда уже была уложена часть кровли, он заявил, что намерен сделать гостиницу и достроить еще три этажа.



По данным на 14 февраля 2017 года решение в силу еще не вступило – ответчик оспаривает его в Нижегородском областном суде. На сегодняшний день дата рассмотрения апелляции пока не назначена. Горадминистрация планирует проверить 143 здания в Нижнем Новгороде на предмет самовольной постройки. Об этом сообщил начальник управления административно-технического и муниципального контроля Иван Соловьев на заседании комиссии Гордумы по строительству 14 февраля 2017 года.Он отметил, что по данным на 14 февраля в соответствующем перечне администрации зафиксировано 143 здания, которые предположительно являются самовольными постройками. "После проверки, если факт самовольной постройки подтвердится, будем обращаться в суд", - сказал Соловьев.Председатель комиссии Гордумы по строительству Вячеслав Растеряев, в свою очередь, подчеркнул, что контроль за несанкционированным строительством в городе недостаточный. Напомним , в декабре 2016 года суд признал самовольной постройкой шестиэтажное здание на Гребном канале и постановил снести его. Администрация в качестве истца тогда указывала, что объект расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ИЖС), однако имеет шесть этажей, а потому не является объектом ИЖС.Как сообщал НИА "Нижний Новгород" подрядчик строительства дома, руководитель ООО "Строй-МЭС" Гасан Алиев, собственник участка сначала планировал построить трёхэтажный жилой дом. Но позднее, когда уже была уложена часть кровли, он заявил, что намерен сделать гостиницу и достроить еще три этажа.По данным на 14 февраля 2017 года решение в силу еще не вступило – ответчик оспаривает его в Нижегородском областном суде. На сегодняшний день дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

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