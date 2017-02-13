Нижегородское правительство получило три предложения на строительство комплексов утилизации отходов с начала 2017 года

Три инвестпредложения на строительство комплексов утилизации отходов поступили в правительство Нижегородской области в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на заместителя министра экологии и природных ресурсов области Наталью Мочалину.
По ее словам, инвестиционные инициативы касаются объектов, расположенных в Арзамасском и Сергачском районах, а также в городском округе Выкса.
"В настоящее время в интересах инвесторов, которым предстоит пройти ряд процедур, в том числе конкурсных, мы не раскрываем подробности проектов. Но все они реальны, реализуемы, а потенциальные компании-инвесторы много лет работают на рынке обращения с отходами. Помимо официальных заявок, мы ведем переговоры еще с рядом возможных инвесторов", - сообщила Наталья Мочалина.
Как сообщалось
в январе 2017 года, Наталья Мочалина презентовала общественности электронную модель территориальной схемы обращения с отходами. Эта схема позволяет отслеживать весь путь коммунальных отходов: от контейнерной площадки, погрузки в мусоровоз до полигона, благодаря установке навигационного оборудования "ЭРА ГЛОНАСС". По данным минэкологии, электронная модель также позволяет отслеживать все технико-экономические показатели работы как транспортных компаний-перевозчиков мусора, так и организаций, эксплуатирующих современные полигоны ТКО.
Как только в области появится региональный оператор
по обращению с твердыми коммунальными отходами, эта электронная модель будет передана ему. По словам Натальи Мочалиной, область к этому готова
. "На сегодняшний момент сдерживающим фактором для нас является федеральное законодательство, которое переносит срок начала работы регоператоров по всей стране на 2019 год", - резюмировала она.
В ноябре 2016 года сообщалось
, что в регионе утверждена территориальная схема в сфере обращения с отходами.
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