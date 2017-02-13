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Общество

Комитет по АПК ЗС НО одобрил законопроект об исследовании сортов растений перед сельхозиспользованием

14 февраля 2017 15:18  [150] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комитет по агропромышленному комплексу, земельным отношениям и лесопользованию Заксобрания Нижегородской области на заседании 14 февраля одобрил законопроект об исследовании сортов растений перед сельскохозяйственным использованием. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ ЗС НО 14 февраля 2017 года.

Комитет по АПК разработал проект изменений в федеральный закон для устранения правового пробела в осуществлении государственной оценки хозяйственно-полезных признаков сортов (гибридов) растений, используемых в сельском хозяйстве.

В настоящее время отсутствуют правовые основания для испытаний сортов растений на хозяйственную полезность. "Бесконтрольное использование растений, заранее не прошедших исследование, в том числе на урожайность, продуктивность и качество получаемой продукции, может в итоге привести к снижению этих показателей при производстве сельскохозяйственных культур", - отметили в Заксобрании.

Для этого комитет по АПК предложил осуществлять обязательные испытания сортов растений на хозяйственную полезность. По мнению разработчиков, это необходимо и для выявления высокоурожайных и ценных по качествам сортов, отвечающих растущим требованиям сельскохозяйственного производства и приспособленных к местным природным условиям.

Депутаты приняли решение рекомендовать проект изменений в федеральный закон "О семеноводстве" к принятию на заседании Законодательного собрания 21 февраля. В случае положительного решения он будет направлен в Государственную думу ФС РФ.

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