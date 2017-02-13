Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
14 февраля 2017 18:04  [129] Россельхозбанк и Bloomberg провели конференцию по управлению финансами в корпоративных компаниях 14 февраля
14 февраля 2017 16:12  [200] Нижегородская администрация планирует сдать в аренду два аварийных здания в охранной зоне Дома Каширина
14 февраля 2017 15:40  [457] НРО ОНФ намерено пожаловаться в ФАС на действия Михаила Теодоровича по борьбе с созданием регоператора в сфере ТКО
14 февраля 2017 14:54  [408] Горадминистрация планирует проверить 143 здания в Нижнем Новгороде на предмет самовольной постройки
14 февраля 2017 14:48  [279] Tele2 выпустила брендированный смартфон Maxi Plus с поддержкой 4G
14 февраля 2017 10:19  [197] Сбербанк информирует о выпуске новой платиновой карты Visa — "Карты с большими бонусами"
13 февраля 2017 21:27  [335] Нижегородский "Гранком" планирует создать производство порошковой стали за 1,14 млрд рублей к осени 2018 года
13 февраля 2017 16:33  [858] Инвестор планирует отреставрировать здание ДК имени Ленина до 2023 года
13 февраля 2017 13:01  [288] Более 30 представителей СМИ приняли участие в пресс-блог-туре Волго-Вятского Сбербанка
10 февраля 2017 18:01  [554] Строительство головного образца речного судна "Валдай 45Р" нижегородское ЦКБ по СПК намерено завершить в 2017 году
Бизнес

НРО ОНФ намерено пожаловаться в ФАС на действия Михаила Теодоровича по борьбе с созданием регоператора в сфере ТКО

14 февраля 2017 15:40  [457] Бизнес
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Эксперт Нижегородского регионального отделения ОНФ Илья Савинов на пресс-конференции 14 февраля 2017 года заявил о коррупционной составляющей в действиях руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области (Нижегородское УФАС) Михаила Теодоровича в борьбе с созданием регионального оператора по обращению с отходами.

Ранее УФАС вынесло решение об отмене постановления правительства Нижегородской области №393 "Об утверждении положения о порядке сбора, условиях и способах вывоза и размещения коммунальных отходов на территории региона". По мнению УФАС, данное постановление препятствовало конкуренции среди перевозчиков бытовых отходов и, соответственно, нарушало антимонопольное законодательство.

Позже правительство Нижегородской области выпустила еще одно постановление о создании регионального оператора по обращению с отходами №21, однако антимонопольное ведомство вновь вынесло решение об отмене постановления по тем же причинам.

Савинов отметил на пресс-конференции, что разработанная правительством схема обращения с отходами предполагает закрепление населенных пунктов и мусороперевозчиков за определенными полигонами складирования отходов.

При этом Теодорович считает, что подобное закрепление мусороперевозчиков "уничтожит конкуренцию" и "введет что-то вроде крепостного права" для бизнесменов, уже много лет занимающихся вывозом отходов. Он также назвал разработанную схему затратной для населения региона и намекнул на возможную "серую схему" работы с "избранными" перевозчиками. "Каждый перевозчик захочет попасть в круг избранных, чтобы ему достались выгодные контракты. Естественно за это придется платить, и вы сами понимаете, куда и кому понесут деньги", - отметил он.

Илья Савинов в свою очередь заявил, что "коррупционная схема" прослеживается в действиях Теодоровича, и "возможно имеет место сговор с мусороперевозчиками, которые хотят, как раньше сбрасывать мусор прямо в городской черте, так как им это выгоднее".

"Логика действий нашего управления ФАС для меня не ясна. Без закрепления за полигонами любой бизнесмен захочет вывозить мусор наиболее выгодно для себя — просто зарывать его в землю, захламляя наши леса и поля. К тому же о какой защите конкуренции говорит Михаил Теодорович, если она и не предполагается? Ведь тарифы все равно будет устанавливать РСТ и никакой саморегуляции перевозок тут не будет. Так что такую позицию руководителя нашего УФАС я не могу назвать никак иначе, чем сговором. Нижегородское отделение ОНФ обратится с жалобой на действия Михаила Теодоровича к руководителю ФАС РФ. И это будет уже не первый такой случай", - скахал активист ОНФ.

"Действия УФАС наносят прямой вред региону, так как чем дольше будет оспариваться создание оператора по складированию отходов, тем большее количество мусороперевозчиков продолжит выбрасывать мусор на несанкционированные свалки", - добавил он.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph