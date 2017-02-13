НРО ОНФ намерено пожаловаться в ФАС на действия Михаила Теодоровича по борьбе с созданием регоператора в сфере ТКО Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Ранее УФАС вынесло решение об отмене постановления правительства Нижегородской области №393 "Об утверждении положения о порядке сбора, условиях и способах вывоза и размещения коммунальных отходов на территории региона". По мнению УФАС, данное постановление препятствовало конкуренции среди перевозчиков бытовых отходов и, соответственно, нарушало антимонопольное законодательство.



Позже правительство Нижегородской области выпустила еще одно постановление о создании



Савинов отметил на пресс-конференции, что разработанная правительством



При этом Теодорович считает, что подобное закрепление мусороперевозчиков "уничтожит конкуренцию" и "введет что-то вроде крепостного права" для бизнесменов, уже много лет занимающихся вывозом отходов. Он также назвал разработанную схему затратной для населения региона и намекнул на возможную "серую схему" работы с "избранными" перевозчиками. "Каждый перевозчик захочет попасть в круг избранных, чтобы ему достались выгодные контракты. Естественно за это придется платить, и вы сами понимаете, куда и кому понесут деньги", - отметил он.



Илья Савинов в свою очередь заявил, что "коррупционная схема" прослеживается в действиях Теодоровича, и "возможно имеет место сговор с мусороперевозчиками, которые хотят, как раньше сбрасывать мусор прямо в городской черте, так как им это выгоднее".



"Логика действий нашего управления ФАС для меня не ясна. Без закрепления за полигонами любой бизнесмен захочет вывозить мусор наиболее выгодно для себя — просто зарывать его в землю, захламляя наши леса и поля. К тому же о какой защите конкуренции говорит Михаил Теодорович, если она и не предполагается? Ведь тарифы все равно будет устанавливать РСТ и никакой саморегуляции перевозок тут не будет. Так что такую позицию руководителя нашего УФАС я не могу назвать никак иначе, чем сговором. Нижегородское отделение ОНФ обратится с жалобой на действия Михаила Теодоровича к руководителю ФАС РФ. И это будет уже не первый такой случай", - скахал активист ОНФ.



"Действия УФАС наносят прямой вред региону, так как чем дольше будет оспариваться создание оператора по складированию отходов, тем большее количество мусороперевозчиков продолжит выбрасывать мусор на несанкционированные свалки", - добавил он. Эксперт Нижегородского регионального отделения ОНФ Илья Савинов на пресс-конференции 14 февраля 2017 года заявил о коррупционной составляющей в действиях руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области (Нижегородское УФАС) Михаила Теодоровича в борьбе с созданием регионального оператора по обращению с отходами.Ранее УФАС вынесло решение об отмене постановления правительства Нижегородской области №393 "Об утверждении положения о порядке сбора, условиях и способах вывоза и размещения коммунальных отходов на территории региона". По мнению УФАС, данное постановление препятствовало конкуренции среди перевозчиков бытовых отходов и, соответственно, нарушало антимонопольное законодательство.Позже правительство Нижегородской области выпустила еще одно постановление о создании регионального оператора по обращению с отходами №21, однако антимонопольное ведомство вновь вынесло решение об отмене постановления по тем же причинам.Савинов отметил на пресс-конференции, что разработанная правительством схема обращения с отходами предполагает закрепление населенных пунктов и мусороперевозчиков за определенными полигонами складирования отходов.При этом Теодорович считает, что подобное закрепление мусороперевозчиков "уничтожит конкуренцию" и "введет что-то вроде крепостного права" для бизнесменов, уже много лет занимающихся вывозом отходов. Он также назвал разработанную схему затратной для населения региона и намекнул на возможную "серую схему" работы с "избранными" перевозчиками. "Каждый перевозчик захочет попасть в круг избранных, чтобы ему достались выгодные контракты. Естественно за это придется платить, и вы сами понимаете, куда и кому понесут деньги", - отметил он.Илья Савинов в свою очередь заявил, что "коррупционная схема" прослеживается в действиях Теодоровича, и "возможно имеет место сговор с мусороперевозчиками, которые хотят, как раньше сбрасывать мусор прямо в городской черте, так как им это выгоднее"."Логика действий нашего управления ФАС для меня не ясна. Без закрепления за полигонами любой бизнесмен захочет вывозить мусор наиболее выгодно для себя — просто зарывать его в землю, захламляя наши леса и поля. К тому же о какой защите конкуренции говорит Михаил Теодорович, если она и не предполагается? Ведь тарифы все равно будет устанавливать РСТ и никакой саморегуляции перевозок тут не будет. Так что такую позицию руководителя нашего УФАС я не могу назвать никак иначе, чем сговором. Нижегородское отделение ОНФ обратится с жалобой на действия Михаила Теодоровича к руководителю ФАС РФ. И это будет уже не первый такой случай", - скахал активист ОНФ."Действия УФАС наносят прямой вред региону, так как чем дольше будет оспариваться создание оператора по складированию отходов, тем большее количество мусороперевозчиков продолжит выбрасывать мусор на несанкционированные свалки", - добавил он.

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