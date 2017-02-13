Студентка и три пенсионерки лишились денег и украшений после общения с незнакомцами в Нижнем Новгороде 13 февраля 2017 года.
Как сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области, за минувшие сутки от противоправных действий злоумышленников пострадали пенсионерки в Автозаводском и Московском районах.
Так, 84-летняя жительница обратилась с заявлением о том, что днем 13 февраля около дома по ул. Люкина в Московском районе к ней подошла неизвестная женщина с вопросами на религиозную тему. Для продолжения разговора пенсионерка позвала незнакомку в гости, где показала ей свои сбережения, с которыми гостья провела определенные манипуляции. После ухода женщины потерпевшая обнаружила пропажу 21 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража).
В тот же день в полицию обратилась 18-летняя студентка, которая сообщила, что на остановке "улица Ашхабадская" в Нижегородском районе неизвестная женщина под предлогом снятия порчи выманила у нее золотые украшения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).
Управление МВД России по Нижнему Новгороду призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомцами. Не стоит доверять и впускать в свою квартиру неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками различных служб (медицинских учреждений, пенсионных фондов, ЖЭКа, горгаза и других). Злоумышленники также могут представляться дальними родственниками, целителями или экстрасенсами, желающими помочь.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+