Студентка и три пенсионерки лишились денег и украшений после общения с незнакомцами в Нижнем Новгороде 13 февраля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Как сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области, за минувшие сутки от противоправных действий злоумышленников пострадали пенсионерки в Автозаводском и Московском районах.



Так, 84-летняя жительница обратилась с заявлением о том, что днем 13 февраля около дома по ул. Люкина в Московском районе к ней подошла неизвестная женщина с вопросами на религиозную тему. Для продолжения разговора пенсионерка позвала незнакомку в гости, где показала ей свои сбережения, с которыми гостья провела определенные манипуляции. После ухода женщины потерпевшая обнаружила пропажу 21 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража).



В тот же день в полицию обратилась 18-летняя студентка, которая сообщила, что на остановке "улица Ашхабадская" в Нижегородском районе неизвестная женщина под предлогом снятия порчи выманила у нее золотые украшения.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).



Управление МВД России по Нижнему Новгороду призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомцами. Не стоит доверять и впускать в свою квартиру неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками различных служб (медицинских учреждений, пенсионных фондов, ЖЭКа, горгаза и других). Злоумышленники также могут представляться дальними родственниками, целителями или экстрасенсами, желающими помочь. Студентка и три пенсионерки лишились денег и украшений после общения с незнакомцами в Нижнем Новгороде 13 февраля 2017 года.Как сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области, за минувшие сутки от противоправных действий злоумышленников пострадали пенсионерки в Автозаводском и Московском районах.Так, 84-летняя жительница обратилась с заявлением о том, что днем 13 февраля около дома по ул. Люкина в Московском районе к ней подошла неизвестная женщина с вопросами на религиозную тему. Для продолжения разговора пенсионерка позвала незнакомку в гости, где показала ей свои сбережения, с которыми гостья провела определенные манипуляции. После ухода женщины потерпевшая обнаружила пропажу 21 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража).В тот же день в полицию обратилась 18-летняя студентка, которая сообщила, что на остановке "улица Ашхабадская" в Нижегородском районе неизвестная женщина под предлогом снятия порчи выманила у нее золотые украшения.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).Управление МВД России по Нижнему Новгороду призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомцами. Не стоит доверять и впускать в свою квартиру неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками различных служб (медицинских учреждений, пенсионных фондов, ЖЭКа, горгаза и других). Злоумышленники также могут представляться дальними родственниками, целителями или экстрасенсами, желающими помочь.

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