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Происшествия

Студентка и три пенсионерки лишились денег и украшений после общения с незнакомцами в Нижнем Новгороде 13 февраля

14 февраля 2017 16:04  [156] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Студентка и три пенсионерки лишились денег и украшений после общения с незнакомцами в Нижнем Новгороде 13 февраля 2017 года.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области, за минувшие сутки от противоправных действий злоумышленников пострадали пенсионерки в Автозаводском и Московском районах.

Так, 84-летняя жительница обратилась с заявлением о том, что днем 13 февраля около дома по ул. Люкина в Московском районе к ней подошла неизвестная женщина с вопросами на религиозную тему. Для продолжения разговора пенсионерка позвала незнакомку в гости, где показала ей свои сбережения, с которыми гостья провела определенные манипуляции. После ухода женщины потерпевшая обнаружила пропажу 21 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража).

В тот же день в полицию обратилась 18-летняя студентка, которая сообщила, что на остановке "улица Ашхабадская" в Нижегородском районе неизвестная женщина под предлогом снятия порчи выманила у нее золотые украшения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Управление МВД России по Нижнему Новгороду призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомцами. Не стоит доверять и впускать в свою квартиру неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками различных служб (медицинских учреждений, пенсионных фондов, ЖЭКа, горгаза и других). Злоумышленники также могут представляться дальними родственниками, целителями или экстрасенсами, желающими помочь.

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