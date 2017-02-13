Нижегородская администрация планирует сдать в аренду два аварийных здания в охранной зоне Дома Каширина Бизнес

Музей детства А. М. Горького Домик Каширина. Фото: НИА Нижний Новгород (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация планирует сдать в аренду для реставрации два входящих в охранную зону Дома Каширина аварийных здания. Об этом сообщила зампредседателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) Ирина Брагина на заседании комиссии Гордумы по строительству 14 февраля 2017 года.







Сегодня Ирина Брагина сказала, что по д.35 на ул.Грузинской идет подготовка документации для проведения аукциона. "Интерес к данному объекту, в частности, проявляет ООО "Гривна", - отметила Ирина Брагина.



Руководитель проекта "Рождественская сторона" Александр Сериков поинтересовался у представителей комитета, планируется ли вместе с д.17 по ул. Почтовый съезд реконструировать с помощью инвестора д.19 на этой же улице. "Они входят в охранную зону Домика Каширина. В 2018 году состоится юбилей Максима Горького, и эти дома к следующему году необходимо привести в порядок", - подчеркнул Сериков.



В комитете отметили, что администрация планирует предоставлять эти дома в аренду для того, чтобы арендаторы их реконструировали. Председатель комиссии Гордумы по строительству Вячеслав Растеряев рекомендовал комитету определиться со сроками проведения аукционов по домам на Почтовом съезде к мартовскому заседанию комиссии.







В рамках пилотного проекта Нижегородская администрация планирует сдать в аренду для реставрации два входящих в охранную зону Дома Каширина аварийных здания. Об этом сообщила зампредседателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) Ирина Брагина на заседании комиссии Гордумы по строительству 14 февраля 2017 года. Ранее сообщалось , что администрация в 2017 году планирует выставить на аукцион для дальнейшей реставрации четыре аварийных здания: д.17 по ул.Почтовый съезд, д.35 и 39 по ул.Грузинская и д.8 по ул.Варварская.Сегодня Ирина Брагина сказала, что по д.35 на ул.Грузинской идет подготовка документации для проведения аукциона. "Интерес к данному объекту, в частности, проявляет ООО "Гривна", - отметила Ирина Брагина.Руководитель проекта "Рождественская сторона" Александр Сериков поинтересовался у представителей комитета, планируется ли вместе с д.17 по ул. Почтовый съезд реконструировать с помощью инвестора д.19 на этой же улице. "Они входят в охранную зону Домика Каширина. В 2018 году состоится юбилей Максима Горького, и эти дома к следующему году необходимо привести в порядок", - подчеркнул Сериков.В комитете отметили, что администрация планирует предоставлять эти дома в аренду для того, чтобы арендаторы их реконструировали. Председатель комиссии Гордумы по строительству Вячеслав Растеряев рекомендовал комитету определиться со сроками проведения аукционов по домам на Почтовом съезде к мартовскому заседанию комиссии. Напомним , в феврале 2016 года администрация разработала механизм передачи инвесторам для восстановления ветхих зданий-объектов культурного наследия. Тогда сообщалось, что инвестор будет полностью освобожден от арендной платы, но вместе с тем возьмет на себя обязательства по изготовлению паспорта здания, акта технического состояния и проектной документации по его сохранению, а также реконструкции.В рамках пилотного проекта был сдан в аренду для дальнейшей реставрацией дом Котельникова 1870 года постройки.

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