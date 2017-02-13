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Общество

Нижегородцы могут получить земельный участок на Дальнем Востоке площадью до 1 га с 1 февраля 2017 года

14 февраля 2017 16:18  [293] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы могут получить земельный участок на Дальнем Востоке под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность с 1 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 14 февраля.

Программа "Дальневосточный гектар" принята по поручению Президента РФ Владимира Путина по итогам I Восточного экономического форума и находится под его личным контролем. Согласно информации, участие в программе позволяет гражданину получить в безвозмездное пользование до 1 га земли в регионах Дальнего Востока. Участок предоставляется сроком на пять лет, после чего в случае если земля была освоена, участок можно будет арендовать или оформить в собственность. В противном случае земля изымается.

Для принявших участие в программе предусмотрен ряд мер поддержки: социальные льготы, вычет к процентной ставке для ипотечных кредитов, материальная поддержка при переезде, помощь в поиске работы.

Узнать более подробную информацию и оформить заявление на получение земельного участка в Дальневосточном федеральном округе можно на сайте.

Напомним также, что более 4,5 тысяч многодетных семей стоят в очереди на земельные участки в Нижегородской области на февраль 2017 года. В региональном министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений пояснили, что перечни земельных участков формируются и утверждаются ежегодно в срок до 1 марта текущего года, поэтому пока количество земельных участков, которые планируется предоставить многодетным семьям в 2017 году, не представляется возможным. В 2016 году многодетным семьям было предоставлено 397 земельных участков.

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Теги:
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