Нижегородские архивисты перенесли на микропленку около 38% выявленных ценных документов в 2016 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские архивисты перенесли на микропленку около 38% выявленных особо ценных и уникальных архивных документов Нижегородской области по итогам 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 14 февраля 2017 года.Как уточнил НИА "Нижний Новгород" руководитель комитета по делам архивов области Борис Пудалов, сейчас задача архивистов – довести эту цифру до 50%.Он пояснил, что таким образом создается территориальный страховой фонд особо ценных документов. "Изображение с помощью специальных копирующих устройств переносится на микропленку - микрофишу - с сильным уменьшением. "Технология микрографического копирования – очень надежная, после эта микрофиша может храниться несколько сот лет. Для воспроизведения текста не требуется ничего, кроме увеличителя и направленного потока света", - добавил Борис Пудалов. Он также отметил, что губернатор Валерий Шанцев поддержал предложение архивистов активизировать работу по созданию страхового фонда особо важных документов.В свою очередь директор лаборатории обеспечения сохранности документов региона Евгений Томилов рассказал, что процесс создания страхового фонда происходит на трех съемочных аппаратах. "Ежегодно сотрудниками лаборатории создается порядка 140-180 тысяч кадров. Если вдруг что-то случится с документом и оригинал был утерян, например, во время пожара или наводнения, то информация будет полностью сохранена на микрофише", - рассказал специалист."В нашей области проведение такой работы особенно актуально и необходимо. У нас очень большой архивный фонд, соответственно, много ценных документов, а уникальных, общероссийского значения, - 31 единица хранения, это больше, чем во всех субъектах ПФО вместе взятых. Глава региона внимательно изучил эту технологию и поддержал нашу инициативу", - подытожил Борис Пудалов.По данным комитета по делам архивов региона, особо ценные документы образуются в деятельности всех органов государственной власти и местного самоуправления Нижегородской области. Только в 2015-2016 годах предварительно выявлено 767 особо ценных дел по фондам Законодательного собрания, аппарата правительства области, органов местного самоуправления районов. Это правовые акты губернатора и правительства, министерств региона, представительных и исполнительных органов местного самоуправления, документы по областным целевым программам, отчетные и иные аналитические документы о социально-экономическом и политическом положении области. Все эти документы подлежат страховому копированию и должны поступать на постоянное хранение в государственные и муниципальные архивы вместе с их страховыми копиями.