Нижегородские архивисты перенесли на микропленку около 38% выявленных ценных документов в 2016 году

Нижегородские архивисты перенесли на микропленку около 38% выявленных особо ценных и уникальных архивных документов Нижегородской области по итогам 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 14 февраля 2017 года.
Как уточнил НИА "Нижний Новгород" руководитель комитета по делам архивов области Борис Пудалов, сейчас задача архивистов – довести эту цифру до 50%.
Он пояснил, что таким образом создается территориальный страховой фонд особо ценных документов. "Изображение с помощью специальных копирующих устройств переносится на микропленку - микрофишу - с сильным уменьшением. "Технология микрографического копирования – очень надежная, после эта микрофиша может храниться несколько сот лет. Для воспроизведения текста не требуется ничего, кроме увеличителя и направленного потока света", - добавил Борис Пудалов. Он также отметил, что губернатор Валерий Шанцев поддержал предложение архивистов активизировать работу по созданию страхового фонда особо важных документов.
В свою очередь директор лаборатории обеспечения сохранности документов региона Евгений Томилов рассказал, что процесс создания страхового фонда происходит на трех съемочных аппаратах. "Ежегодно сотрудниками лаборатории создается порядка 140-180 тысяч кадров. Если вдруг что-то случится с документом и оригинал был утерян, например, во время пожара или наводнения, то информация будет полностью сохранена на микрофише", - рассказал специалист.
"В нашей области проведение такой работы особенно актуально и необходимо. У нас очень большой архивный фонд, соответственно, много ценных документов, а уникальных, общероссийского значения, - 31 единица хранения, это больше, чем во всех субъектах ПФО вместе взятых. Глава региона внимательно изучил эту технологию и поддержал нашу инициативу", - подытожил Борис Пудалов.
По данным комитета по делам архивов региона, особо ценные документы образуются в деятельности всех органов государственной власти и местного самоуправления Нижегородской области. Только в 2015-2016 годах предварительно выявлено 767 особо ценных дел по фондам Законодательного собрания, аппарата правительства области, органов местного самоуправления районов. Это правовые акты губернатора и правительства, министерств региона, представительных и исполнительных органов местного самоуправления, документы по областным целевым программам, отчетные и иные аналитические документы о социально-экономическом и политическом положении области. Все эти документы подлежат страховому копированию и должны поступать на постоянное хранение в государственные и муниципальные архивы вместе с их страховыми копиями.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+