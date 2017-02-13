Презентация конкурса благотворительных проектов ОМК состоится в Нижнем Новгороде 20 февраля Общество

Презентация третьего конкурса социальных и благотворительных проектов "ОМК-Партнерство" (учредителем является АО "Объединенная металлургическая компания", Москва) состоится в Нижнем Новгороде 20 февраля 2017 года. Об этом сообщают организаторы.



Конкурс пройдет при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. В мероприятии примет участие заместитель министра, начальник управления общественной политики министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Сергей Тарасов и PR-директор Нижегородской ассоциации неправительственных некоммерческих организаций "Служение" Оксана Тажирова.



Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 марта 2017 года. Победителей назовут 24 апреля 2017 года. Проекты будут реализованы в регионах присутствия предприятий ОМК - в г.о.Выкса, Республиках Татарстан, Башкортостан, Пермском крае, Челябинске, а также в Москве (волонтерские проекты). На конкурс приглашаются некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, участники пресс-конференции, сотрудники предприятий ОМК.



СПРАВКА:

Конкурс "ОМК-Партнерство" проходит с 2015 года. В 2016 году на рассмотрение поступило 256 заявок, из них финансовую поддержку получили 59 проектов. На их осуществление в 2016 году организаторы направили 9,3 млн рублей.



В Нижегородской области в 2016 году гранты получили 19 проектов: десять проектов - от некоммерческих организаций и девять от входящего в ОМК Выксунского металлургического завода. Общий объем финансирования составил 3,2 млн рублей. Все проекты были реализованы в Выксе в течение 2016 года. Среди них - программа помощи пострадавшим от домашнего насилия, программа переподготовки и профориентации женщин, приобретение специализированного подъемника для маломобильных граждан в бассейн, открытие мобильной библиотеки для детей, лежащих в больнице и другие.

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