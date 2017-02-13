Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
14 февраля 2017 18:17  [332] Нижегородское правительство увеличило зарплаты ряда бюджетников на 1-36% с 2017 года
14 февраля 2017 17:11  [132] Презентация конкурса благотворительных проектов ОМК состоится в Нижнем Новгороде 20 февраля
14 февраля 2017 16:54  [154] Нижегородские архивисты перенесли на микропленку около 38% выявленных ценных документов в 2016 году
14 февраля 2017 16:18  [290] Нижегородцы могут получить земельный участок на Дальнем Востоке площадью до 1 га с 1 февраля 2017 года
14 февраля 2017 15:43  [563] Нижегородская администрация рассчитывает начать строительство школ в "Гагаринских высотах" и "Цветах" до 2018 года
14 февраля 2017 15:18  [150] Комитет по АПК ЗС НО одобрил законопроект об исследовании сортов растений перед сельхозиспользованием
14 февраля 2017 15:09  [355] Нижегородское правительство получило три предложения на строительство комплексов утилизации отходов с начала 2017 года
14 февраля 2017 14:13  [210] Горадминистрация достигла соглашения с правительством Нижегородской области о закупке 150 новых автобусов
14 февраля 2017 14:08  [373] Виталий Мутко поручил нижегородскому правительству обеспечить открытие Marriot на пл.Театральной до конца мая 2017 года
14 февраля 2017 13:58  [1454] Строительно-реконструкционные работы на трех объектах к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде идут с отставанием
Общество

Презентация конкурса благотворительных проектов ОМК состоится в Нижнем Новгороде 20 февраля

14 февраля 2017 17:11  [132] Общество
Презентация третьего конкурса социальных и благотворительных проектов "ОМК-Партнерство" (учредителем является АО "Объединенная металлургическая компания", Москва) состоится в Нижнем Новгороде 20 февраля 2017 года. Об этом сообщают организаторы.

Конкурс пройдет при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. В мероприятии примет участие заместитель министра, начальник управления общественной политики министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Сергей Тарасов и PR-директор Нижегородской ассоциации неправительственных некоммерческих организаций "Служение" Оксана Тажирова.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 марта 2017 года. Победителей назовут 24 апреля 2017 года. Проекты будут реализованы в регионах присутствия предприятий ОМК - в г.о.Выкса, Республиках Татарстан, Башкортостан, Пермском крае, Челябинске, а также в Москве (волонтерские проекты). На конкурс приглашаются некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, участники пресс-конференции, сотрудники предприятий ОМК.

СПРАВКА:
Конкурс "ОМК-Партнерство" проходит с 2015 года. В 2016 году на рассмотрение поступило 256 заявок, из них финансовую поддержку получили 59 проектов. На их осуществление в 2016 году организаторы направили 9,3 млн рублей.

В Нижегородской области в 2016 году гранты получили 19 проектов: десять проектов - от некоммерческих организаций и девять от входящего в ОМК Выксунского металлургического завода. Общий объем финансирования составил 3,2 млн рублей. Все проекты были реализованы в Выксе в течение 2016 года. Среди них - программа помощи пострадавшим от домашнего насилия, программа переподготовки и профориентации женщин, приобретение специализированного подъемника для маломобильных граждан в бассейн, открытие мобильной библиотеки для детей, лежащих в больнице и другие.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph