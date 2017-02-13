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Культура и отдых

Организаторы за две недели продали тысячу билетов на фестиваль "Малая сцена большой жизни"

14 февраля 2017 17:32  [150] Культура и отдых
Константин Хабенский с воспитанниками детской студии (Фото: НИА Нижний Новгород)

Константин Хабенский с воспитанниками детской студии

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Организаторы за две недели продали тысячу билетов на фестиваль "Малая сцена большой жизни". Об этом сообщает киноцентр "Рекорд" 14 февраля 2017 года.

"Первая тысяча билетов на спектакли "хабеновских" детских студий продана в нижегородских кассах. Семь спектаклей, подготовленных в детских студиях творческого развития Константина Хабенского из разных городов России, будут представлены вниманию нижегородцев на четырех площадках с 3 по 5 марта. В трех спектаклях принимает участие Константин Хабенский", - говорится в сообщении.

"Малая сцена Большой жизни" – это первый фестиваль "хабеновских" спектаклей для широкой публики. Закономерный интерес к событию усиливается благодаря афишам, разосланным во все городские школы. Также афиши фестиваля появятся более чем в 600 салонах нижегородского метро, автобусов, троллейбусов и трамваев", - отмечают организаторы.

"Мне отрадно видеть, как растет в городе интерес к фестивалю спектаклей, которые родились в разных городах страны в детских студиях Константина Хабенского. Фестиваль прописывается в Нижнем Новгороде, надеюсь, что надолго", - комментирует подготовку к фестивалю министр культуры Нижегородской области Сергей Горин.

Фестиваль организован "Студиями творческого развития Константина Хабенского "Оперение", ГАУК НО "Центр Культуры "Рекорд" при поддержке министерства культуры Нижегородской области и Нижегородской студией творческого развития Константина Хабенского.

Полная программа фестиваля опубликована на сайтах record-cult.ru и открытие.дети.

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