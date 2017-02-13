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Бизнес

Россельхозбанк и Bloomberg провели конференцию по управлению финансами в корпоративных компаниях 14 февраля

14 февраля 2017 18:04  [128] Бизнес

АО "Россельхозбанк" и Bloomberg провели конференцию по управлению финансами в корпоративных компаниях 14 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Участие в конференции "Финансовые рынки: повышение эффективности корпоративных казначейств" приняли представители Банка России, компаний крупного бизнеса, информационных агентств Bloomberg и агентства экономической информации (АЭИ) Прайм, а также других средств массовой информации.

В ходе конференции эксперты рынка и представители компаний обсудили финансовые риски компаний и эффективные способы управления ими с помощью инструментов, предлагаемых Россельхозбанком, а также новейшие технологические решения для оптимизации работы корпоративных казначейств.

"Помимо кредитных и депозитных продуктов Россельхозбанк предлагает бизнесу множество современных технологичных банковских инструментов, позволяющих оптимизировать финансовую деятельность организаций и экономить ресурсы компаний. Мы регулярно проводим такие встречи с нашими клиентами для того, чтобы рассказать возможных направлениях сотрудничества с банком и получить обратную связь о наших продуктах и услугах", - сказала в ходе конференции заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Оксана Лут.

В ходе конференции Россельхозбанк представил участникам новый сервис для корпоративных клиентов, разработанный специалистами АЭИ Прайм - электронную торговую платформу РСХБ-Дилинг, предназначенную для совершения сделок на валютном и денежном рынке с использованием специализированного информационно-торгового терминала. Система позволяет клиентам в режиме реального времени получать информацию о котировках банка и совершать операции со всеми основными финансовыми инструментами, включая конверсионные сделки, производные финансовые инструменты (в том числе валютные форварды и свопы), а также депозиты и кредиты.

О ключевых тенденциях на российском финансовом рынке рассказал аналитик департамента денежно-кредитной политики Банка России Александр Писанов. "Банк России всегда стремится информировать деловое сообщество о наблюдаемых им экономических тенденциях, так как это способствует росту эффективности бизнеса участников финансового рынка и компаний реального сектора, что, в конечном счете, благоприятно отражается на экономической ситуации в России", - подчеркнул представитель ЦБ.

Основными темами выступления специалистов Bloomberg стали инструменты управления ликвидностью, валютными и процентными рисками корпоративных компаний.

По итогам мероприятия организаторы и участники выразили заинтересованность в проведении аналогичных конференций для клиентов Россельхозбанка и в других регионах России.

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