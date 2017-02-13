Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
14 февраля 2017 18:17  [332] Нижегородское правительство увеличило зарплаты ряда бюджетников на 1-36% с 2017 года
14 февраля 2017 17:11  [131] Презентация конкурса благотворительных проектов ОМК состоится в Нижнем Новгороде 20 февраля
14 февраля 2017 16:54  [152] Нижегородские архивисты перенесли на микропленку около 38% выявленных ценных документов в 2016 году
14 февраля 2017 16:18  [290] Нижегородцы могут получить земельный участок на Дальнем Востоке площадью до 1 га с 1 февраля 2017 года
14 февраля 2017 15:43  [562] Нижегородская администрация рассчитывает начать строительство школ в "Гагаринских высотах" и "Цветах" до 2018 года
14 февраля 2017 15:18  [149] Комитет по АПК ЗС НО одобрил законопроект об исследовании сортов растений перед сельхозиспользованием
14 февраля 2017 15:09  [355] Нижегородское правительство получило три предложения на строительство комплексов утилизации отходов с начала 2017 года
14 февраля 2017 14:13  [209] Горадминистрация достигла соглашения с правительством Нижегородской области о закупке 150 новых автобусов
14 февраля 2017 14:08  [371] Виталий Мутко поручил нижегородскому правительству обеспечить открытие Marriot на пл.Театральной до конца мая 2017 года
14 февраля 2017 13:58  [1453] Строительно-реконструкционные работы на трех объектах к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде идут с отставанием
Общество

Нижегородское правительство увеличило зарплаты ряда бюджетников на 1-36% с 2017 года

14 февраля 2017 18:17  [332] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Нижегородское правительство увеличило зарплаты ряда бюджетников на 1-36% с 2017 года. Об этом сообщается в материалах на сайт регионального кабмина.

Согласно информации, соответствующее распоряжение 3 февраля 2017 года подписал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. В соответствии с документом, зарплаты педагогических работников детских садов с 1 января возрастают на 1,1%, учителей школ - на 2,7%, работников организаций дополнительного образования - на 5,1%, профессорского состава и научных работников вузов - на 28,8%. Зарплаты работников учреждений культуры увеличиваются на 21,6%, соцработников - на 15%, врачей - на 36%, среднего медперсонала - на 26,8%, младшего медперсонала - на 22,9%.

Соответствующие изменения в действующие нормативные правовые акты, регулирующие формирование фонда оплаты труда работников государственных учреждений Нижегородской области должны быть внесены до 1 марта текущего года.

Напомним, наиболее высокие зарплаты среди нижегородских бюджетников за I полугодие 2016 года были зафиксированы у преподавателей вузов - почти 45 тысяч рублей.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph