Нижегородское правительство увеличило зарплаты ряда бюджетников на 1-36% с 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Нижегородское правительство увеличило зарплаты ряда бюджетников на 1-36% с 2017 года. Об этом сообщается в материалах на сайт регионального кабмина.



Согласно информации, соответствующее распоряжение 3 февраля 2017 года подписал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. В соответствии с документом, зарплаты педагогических работников детских садов с 1 января возрастают на 1,1%, учителей школ - на 2,7%, работников организаций дополнительного образования - на 5,1%, профессорского состава и научных работников вузов - на 28,8%. Зарплаты работников учреждений культуры увеличиваются на 21,6%, соцработников - на 15%, врачей - на 36%, среднего медперсонала - на 26,8%, младшего медперсонала - на 22,9%.



Соответствующие изменения в действующие нормативные правовые акты, регулирующие формирование фонда оплаты труда работников государственных учреждений Нижегородской области должны быть внесены до 1 марта текущего года.



Нижегородское правительство увеличило зарплаты ряда бюджетников на 1-36% с 2017 года. Об этом сообщается в материалах на сайт регионального кабмина.Согласно информации, соответствующее распоряжение 3 февраля 2017 года подписал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. В соответствии с документом, зарплаты педагогических работников детских садов с 1 января возрастают на 1,1%, учителей школ - на 2,7%, работников организаций дополнительного образования - на 5,1%, профессорского состава и научных работников вузов - на 28,8%. Зарплаты работников учреждений культуры увеличиваются на 21,6%, соцработников - на 15%, врачей - на 36%, среднего медперсонала - на 26,8%, младшего медперсонала - на 22,9%.Соответствующие изменения в действующие нормативные правовые акты, регулирующие формирование фонда оплаты труда работников государственных учреждений Нижегородской области должны быть внесены до 1 марта текущего года. Напомним , наиболее высокие зарплаты среди нижегородских бюджетников за I полугодие 2016 года были зафиксированы у преподавателей вузов - почти 45 тысяч рублей.

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