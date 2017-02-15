Ильдар Казаков назначен директором Керженского заповедника Общество

Ильдар Казаков Фото: пресс-службы ФГБУ "Государственный заповедник "Керженский"

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской назначил директором ФГБУ "Государственный заповедник "Керженский" Ильдара Казакова. Об этом сообщает пресс-служба заповедника со ссылкой на пресс-службу Минприроды России 16 февраля 2017 года.Соответствующий приказ подписан 9 февраля.До этого обязанности директора исполнял заместитель главного инспектора в области охраны окружающей среды Михаил Языков.СПРАВКА:Ильдар Мансурович Казаков родился 13 ноября 1965 года с. Колда Барышского р-на Ульяновской области. В 1989 года окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт по специальности "зооинженерия". С 2012 года по настоящее время занимал должность заместителя директора по охране территории ФГБУ "Национальный парк "Куршская коса" (Калининградская область).