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Общество

Ильдар Казаков назначен директором Керженского заповедника

15 февраля 2017 09:34  [277] Общество
Ильдар Казаков (Фото: пресс-службы ФГБУ Государственный заповедник Керженский)

Ильдар Казаков

Фото: пресс-службы ФГБУ "Государственный заповедник "Керженский"

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской назначил директором ФГБУ "Государственный заповедник "Керженский" Ильдара Казакова. Об этом сообщает пресс-служба заповедника со ссылкой на пресс-службу Минприроды России 16 февраля 2017 года.

Соответствующий приказ подписан 9 февраля.

До этого обязанности директора исполнял заместитель главного инспектора в области охраны окружающей среды Михаил Языков.

СПРАВКА:
Ильдар Мансурович Казаков родился 13 ноября 1965 года с. Колда Барышского р-на Ульяновской области. В 1989 года окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт по специальности "зооинженерия". С 2012 года по настоящее время занимал должность заместителя директора по охране территории ФГБУ "Национальный парк "Куршская коса" (Калининградская область).

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