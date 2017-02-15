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Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Володарском районе Нижегородской области 14 февраля

15 февраля 2017 10:19  [641] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли в ДТП в Володарском районе Нижегородской области 14 февраля. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в 17:35 на 357-м км автодороги Москва – Уфа водитель Nissan, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Renault.

В результате ДТП водитель Nissan получил травму, а двое его пассажиров – женщины 1986 и 1990 годов рождения – погибли.

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