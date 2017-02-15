Два человека погибли в ДТП в Володарском районе Нижегородской области 14 февраля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли в ДТП в Володарском районе Нижегородской области 14 февраля. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.Согласно информации, в 17:35 на 357-м км автодороги Москва – Уфа водитель Nissan, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Renault.В результате ДТП водитель Nissan получил травму, а двое его пассажиров – женщины 1986 и 1990 годов рождения – погибли.