Два человека погибли в ДТП в Володарском районе Нижегородской области 14 февраля. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, в 17:35 на 357-м км автодороги Москва – Уфа водитель Nissan, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Renault.
В результате ДТП водитель Nissan получил травму, а двое его пассажиров – женщины 1986 и 1990 годов рождения – погибли.
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