Суд в Нижнем Новгороде приговорил мужчину к 3,5 годам колонии за изнасилование молодой женщины Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд в Нижнем Новгороде приговорил мужчину к 3,5 годам колонии за изнасилование молодой женщины. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 15 февраля 2017 года.Согласно информации, 36-летний мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Было установлено, что в ночь на 20 ноября 2016 года в квартире дома по ул. Щербинки-1 Приокского района он, применив физическую силу, изнасиловал 24-летнюю потерпевшую.В ходе предварительного расследования выяснилось, что молодая женщина познакомилась с обвиняемым и его сожительницей накануне. В тот день она зашла к ним в гости, где нетрезвый мужчина под угрозой применения ножа совершил насилие. На следующий день он завязал ей глаза, чтобы она не смогла запомнить место нахождения, и вывел на улицу.Женщина обратилась в полицию, мужчину удалось оперативно установить и задержать. Он не трудоустроен, ранее судим.Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.