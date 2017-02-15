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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти своей гражданской жены

15 февраля 2017 11:12  [307] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти своей гражданской жены. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 15 февраля 2017 года.

Согласно информации, 23-летний мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей).

По версии следствия, вечером 3 октября 2016 года в квартире дома по ул. Кащенко Приокского района он жестоко избил свою 42-летнюю сожительницу, от чего та скончалась на месте.

Вину мужчина признал, на допросе сообщил следователям, что нашел в тумбочке шприц и предположил, что его гражданская жена, будучи наркозависимой, стала опять употреблять наркотики. Он разозлился на нее и избил.

Обвиняемый арестован, не трудоустроен. Как выяснилось, ранее он также избивал сожительницу, однако та в полицию не обращалась.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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