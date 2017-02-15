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Происшествия

Автомобиль Great Wall опрокинулся на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде и едва не упал с него

15 февраля 2017 11:43  [4936] Происшествия
Автомобиль Great Wall опрокинулся на Мызинском мосту (Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области)

Автомобиль Great Wall опрокинулся на Мызинском мосту

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

(НИА "Нижний Новгород" - Марина Лайд) Автомобиль Great Wall опрокинулся на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде и едва не упал с него в ночь на 15 февраля 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, ДТП произошло в Ленинском районе ночью, в четвертом часу утра. Как уточнили в УГИБДД, водитель иномарки 1951 года рождения не справился с управлением, опрокинулся и едва не перелетел защитное ограждение на мосту. Мужчина госпитализирован.

По информации ГУ МЧС России по региону, сообщение об опрокидывании транспортного средства в Ленинском районе поступило по каналу связи "112"в 03:22. Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от МЧС: четыре человека и одна единица техники.

Напомним, автомобиль Hyundai Solaris упал с моста на ул. Ванеева в Нижнем Новгороде поздним вечером 18 января 2017 года. В салоне находилось четверо человек - молодые люди 1998-99 годов рождения, всем им понадобилась медицинская помощью.

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