Татьяна Метелкина покинула пост директора ИД "Нижегородская правда" по решению учредителя Политика

Татьяна Метелкина Фото: НИА "Нижний Новгород"



Как подтвердили в министерстве информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области, Метелкина покинула пост директора издательского дома с 15 февраля по решению учредителя (правительство области, - прим. НИА "Нижний Новгород"). Исполняющим обязанности назначен Геннадий Чесноков, ранее занимавший пост заместителя главного редактора "Нижегородской правды".



Что касается объединения "Нижегородской правды" с другими СМИ или ее ликвидации, то, в министерстве ответили так: "в настоящее время в рамках оптимизации региональных средства массовой информации в правительстве рассматриваются различные варианты".







Также напомним, что Татьяна Метелкина проработала в "Нижегородской правде" более 13 лет, она была



СПРАВКА:

Татьяна Вячеславовна Метелкина - главный редактор Автономного учреждения Нижегородской области "Издательский дом "Нижегородская правда". В издательском бизнесе с 1991 года. Советник РФ I класса. Член президиума Альянса руководителей региональных СМИ России, лауреат Премии Правительства РФ 2011 года в области печатных СМИ. Выпускница президентской программы подготовки управленческих кадров; победитель регионального и российского конкурсов "Менеджер года-2009"; знак отличия "Золотой фонд прессы". Татьяна Метелкина покинула пост директора ИД "Нижегородская правда" по решению учредителя.Как подтвердили в министерстве информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области, Метелкина покинула пост директора издательского дома с 15 февраля по решению учредителя (правительство области, - прим. НИА "Нижний Новгород"). Исполняющим обязанности назначен Геннадий Чесноков, ранее занимавший пост заместителя главного редактора "Нижегородской правды".Что касается объединения "Нижегородской правды" с другими СМИ или ее ликвидации, то, в министерстве ответили так: "в настоящее время в рамках оптимизации региональных средства массовой информации в правительстве рассматриваются различные варианты". Напомним , 8 декабря замгубернатора области Роман Антонов сообщал, что нижегородское правительство планирует подготовить концепцию оптимизации дотационых СМИ до конца 2016 года.Также напомним, что Татьяна Метелкина проработала в "Нижегородской правде" более 13 лет, она была назначена главным редактором в июле 2003 года.СПРАВКА:Татьяна Вячеславовна Метелкина - главный редактор Автономного учреждения Нижегородской области "Издательский дом "Нижегородская правда". В издательском бизнесе с 1991 года. Советник РФ I класса. Член президиума Альянса руководителей региональных СМИ России, лауреат Премии Правительства РФ 2011 года в области печатных СМИ. Выпускница президентской программы подготовки управленческих кадров; победитель регионального и российского конкурсов "Менеджер года-2009"; знак отличия "Золотой фонд прессы".

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