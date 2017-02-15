Ростелеком
Последние новости рубрики Политика
15 февраля 2017 12:24  [776] Татьяна Метелкина покинула пост директора ИД "Нижегородская правда" по решению учредителя
14 февраля 2017 11:43  [519] Нижегородский писатель Захар Прилепин получил звание майора в самопровозглашенной Донецкой народной республике
13 февраля 2017 10:17  [670] Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакантной должности председателя Нижегородского облсуда
11 февраля 2017 12:50  [482] Две тысячи участков заработают в день предварительного голосования "ЕР" по определению кандидатов в региональные парламенты и гордумы
10 февраля 2017 18:34  [1167] Депутат Госдумы взял под контроль расследование поджога автомобиля единоросса в Арзамасе Нижегородской области
10 февраля 2017 14:37  [525] Суд перенес на 1,5 месяца рассмотрение дела по рухнувшему дому на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде из-за отпуска адвокатов
10 февраля 2017 11:47  [886] Администрация Нижнего Новгорода согласовала проведение марша памяти Бориса Немцова по ул. Большая Покровская
09 февраля 2017 16:56  [556] "Отказ в приеме иска к НРО "Справедливой России" говорит об отсутствии у истцов веских аргументов", - Александр Бочкарев
09 февраля 2017 15:38  [426] Дума Арзамаса Нижегородской области рассмотрит возможность переноса конкурса по избранию главы МСУ
09 февраля 2017 14:10  [513] Региональный избирком согласовал передачу мандата депутата ЗС НО от ЛДПР Андрею Тайгу
Политика

Татьяна Метелкина покинула пост директора ИД "Нижегородская правда" по решению учредителя

15 февраля 2017 12:24  [776] Политика
Татьяна Метелкина (Фото: НИА Нижний Новгород)

Татьяна Метелкина

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Татьяна Метелкина покинула пост директора ИД "Нижегородская правда" по решению учредителя.

Как подтвердили в министерстве информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области, Метелкина покинула пост директора издательского дома с 15 февраля по решению учредителя (правительство области, - прим. НИА "Нижний Новгород"). Исполняющим обязанности назначен Геннадий Чесноков, ранее занимавший пост заместителя главного редактора "Нижегородской правды".

Что касается объединения "Нижегородской правды" с другими СМИ или ее ликвидации, то, в министерстве ответили так: "в настоящее время в рамках оптимизации региональных средства массовой информации в правительстве рассматриваются различные варианты".

Напомним, 8 декабря замгубернатора области Роман Антонов сообщал, что нижегородское правительство планирует подготовить концепцию оптимизации дотационых СМИ до конца 2016 года.

Также напомним, что Татьяна Метелкина проработала в "Нижегородской правде" более 13 лет, она была назначена главным редактором в июле 2003 года.

СПРАВКА:
Татьяна Вячеславовна Метелкина - главный редактор Автономного учреждения Нижегородской области "Издательский дом "Нижегородская правда". В издательском бизнесе с 1991 года. Советник РФ I класса. Член президиума Альянса руководителей региональных СМИ России, лауреат Премии Правительства РФ 2011 года в области печатных СМИ. Выпускница президентской программы подготовки управленческих кадров; победитель регионального и российского конкурсов "Менеджер года-2009"; знак отличия "Золотой фонд прессы".

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph