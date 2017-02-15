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Общество

Акция "Экология России" проходит в школах Нижнего Новгорода и других регионов РФ 15 февраля

15 февраля 2017 13:11  [163] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Акция в рамках проекта "Единой России" "Экология России" проходит в школах Нижнего Новгорода и других регионов РФ 15 февраля 2017 года. Об этом сообщает НРО партии.

Согласно информации, суть акции – это проведение Всероссийского экологического урока "Сделаем вместе!", который будет состоять из серии экологических мероприятий и ряда конкурсов. Победители получат возможность провести отдых в международных лагерях "Артек" и "Орленок".

Как пояснил координатор направления "Экологическое образование" партпроекта "Экология России" Геннадий Онищенко, в процесс подготовки к экологическому уроку включились 35 регионов. Количество задействованных в мероприятиях школьников предположительно составит несколько миллионов. "По нашей оценке, акция позволит повысить осведомленность школьников в обращении с отходами, а также социальную культуру и активность детей. В ходе ее проведения будут выявлены "эколидеры", которые станут достойной сменой в этой деятельности", - пояснил он.

Онищенко также добавил, что в рамках урока школьникам объяснят, что такое мусор и отходы, в чем разница. "Будет серия просветительских мероприятий, экологический диктант и конкурс для школьников и образовательных учреждений в целом. Школьники узнают, что может служить для вторичной переработки, какие потери несет Россия из-за проблем с экологией", - резюмировал координатор.

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