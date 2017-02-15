Сбербанк создал сервис персональных советов в приложении "Мой помощник" в режиме онлайн Бизнес

ПАО "Сбербанк" создало сервис персональных советов в приложении "Мой помощник" в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба банка 15 февраля 2017 года."Сбербанк поможет клиентам изменить свои финансовые привычки и даст полезные рекомендации с помощью нового сервиса персональных советов в Сбербанк Онлайн. Эта функция на базе машинного обучения доступна в новом разделе приложения "Мой помощник", где пользователь может анализировать свои траты, а также устанавливать и отслеживать бюджет на месяц", - говорится в сообщении.Уточняется, что сервис советов дает рекомендации на основе финансовой активности клиента. Если предложение заинтересовало, клиент может перейти по ссылке и воспользоваться услугой или узнать детали.Сервис построен на базе технологии, включающей в себя несколько методов машинного обучения. Так, алгоритм градиентного бустинга (gradient boosting) помогает прогнозировать события в жизни клиентов, например, отпуск, расходы во время праздников или оплату налогов. Алгоритмы обучения с подкреплением (reinforcement learning) позволяют учитывать обратную связь от клиентов и совершенствовать советы."Советы - это первый сервис Сбербанк Онлайн, который помогает клиентам в их повседневной жизни с помощью машинного обучения. Мы верим в эту технологию и будем использовать ее, чтобы развивать наши цифровые продукты", - сказал руководитель департамента "Банк XXI" Сбербанка Святослав Островский.Сервис запущен в Сбербанк Онлайн на Android. Пользователям iPhone "Мой помощник" станет доступен в течение двух недель.