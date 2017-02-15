Правительство РФ включило свою долю акций МРСК "Центра и Приволжья" в план приватизации на 2017-2019 годы Бизнес

Правительство РФ включило свою долю акций МРСК "Центра и Приволжья" в план приватизации на 2017-2019 годы. Об этом сообщается в документах на сайте кабмина.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 8 февраля 2017 года подписал распоряжение об утверждении прогнозного плана.



В частности, в план включены 1 млн 582 тысячи 979 штук акций МРСК "Центра и Приволжья", что составляет 0,001%. Это все акции, находящиеся сейчас в собственности правительства РФ.



Отмечается, что решение об условиях приватизации будет приниматься после снятия ограничений на приватизацию предприятия.



СПРАВКА:

Уставный капитал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" составляет 11,3 млрд рублей и разделяется на 112,7 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. 50,4% от уставного капитала принадлежит ПАО "Российские сети".

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