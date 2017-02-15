Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
15 февраля 2017 17:10  [112] Саровбизнесбанк увеличил объем безналичных расчетов в 2016 году в два раза - до более 4 млрд рублей
15 февраля 2017 16:18  [114] Двадцать три участника из ПФО стали победителями акции Tele2 "Срывайте бонусы на свой вкус"
15 февраля 2017 14:07  [227] Нижегородские эксперты не ожидают падения спроса на ипотеку в 2017 году
15 февраля 2017 13:56  [218] Комитет по экономике ЗС НО одобрил отмену предоставления земель под строительство гостиниц без торгов
15 февраля 2017 13:45  [265] Нижегородка предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с субсидиями на 600 тысяч рублей
15 февраля 2017 13:37  [185] Правительство РФ включило свою долю акций МРСК "Центра и Приволжья" в план приватизации на 2017-2019 годы
15 февраля 2017 13:26  [152] Сбербанк создал сервис персональных советов в приложении "Мой помощник" в режиме онлайн
14 февраля 2017 18:04  [236] Россельхозбанк и Bloomberg провели конференцию по управлению финансами в корпоративных компаниях 14 февраля
14 февраля 2017 16:12  [322] Нижегородская администрация планирует сдать в аренду два аварийных здания в охранной зоне Дома Каширина
14 февраля 2017 15:40  [688] НРО ОНФ намерено пожаловаться в ФАС на действия Михаила Теодоровича по борьбе с созданием регоператора в сфере ТКО
Бизнес

Правительство РФ включило свою долю акций МРСК "Центра и Приволжья" в план приватизации на 2017-2019 годы

15 февраля 2017 13:37  [185] Бизнес
Правительство РФ включило свою долю акций МРСК "Центра и Приволжья" в план приватизации на 2017-2019 годы. Об этом сообщается в документах на сайте кабмина.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 8 февраля 2017 года подписал распоряжение об утверждении прогнозного плана.

В частности, в план включены 1 млн 582 тысячи 979 штук акций МРСК "Центра и Приволжья", что составляет 0,001%. Это все акции, находящиеся сейчас в собственности правительства РФ.

Отмечается, что решение об условиях приватизации будет приниматься после снятия ограничений на приватизацию предприятия.

СПРАВКА:
Уставный капитал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" составляет 11,3 млрд рублей и разделяется на 112,7 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. 50,4% от уставного капитала принадлежит ПАО "Российские сети".

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph