Нижегородка предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с субсидиями на 600 тысяч рублей Бизнес

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Следователи полагают, что подозреваемая 40-летняя женщина для того, чтобы получить субсидии на развитие бизнеса, в мае 2012 года зарегистрировала фирму по пошиву одежды. После этого она, являясь директором данной фирмы, изготовила бизнес-план и смету расходов, которые подала вместе с заявлением на предоставление субсидии в нижегородское минпредпринимательства.



После получения 300 тысяч рублей субсидии женщина предоставила в министерство отчет, в котором отразила ложные сведения о расходовании этих денег. К отчету она приложила заверенные копии документов, которые содержали фиктивные сведения о закупке оборудования.



Кроме того, женщина аналогичным способом получила субсидию в размере 300 тысяч рублей на развитие подконтрольного ей юридического лица.



Всего женщина подозревается в хищении 600 тысяч рублей из бюджета Нижегородской области, которые она совершила, по версии следствия в 2011-2014 годах.



В прокуратуре отметили, что после возбуждения уголовного дела обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб.



В настоящее время прокуратура Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение в отношении женщины по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения). Уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд. За совершение указанных преступлений предусмотрено до шести лет лишения свободы. Жительница Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с субсидиями из бюджета Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.Следователи полагают, что подозреваемая 40-летняя женщина для того, чтобы получить субсидии на развитие бизнеса, в мае 2012 года зарегистрировала фирму по пошиву одежды. После этого она, являясь директором данной фирмы, изготовила бизнес-план и смету расходов, которые подала вместе с заявлением на предоставление субсидии в нижегородское минпредпринимательства.После получения 300 тысяч рублей субсидии женщина предоставила в министерство отчет, в котором отразила ложные сведения о расходовании этих денег. К отчету она приложила заверенные копии документов, которые содержали фиктивные сведения о закупке оборудования.Кроме того, женщина аналогичным способом получила субсидию в размере 300 тысяч рублей на развитие подконтрольного ей юридического лица.Всего женщина подозревается в хищении 600 тысяч рублей из бюджета Нижегородской области, которые она совершила, по версии следствия в 2011-2014 годах.В прокуратуре отметили, что после возбуждения уголовного дела обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб.В настоящее время прокуратура Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение в отношении женщины по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения). Уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд. За совершение указанных преступлений предусмотрено до шести лет лишения свободы.

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