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Бизнес

Нижегородка предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с субсидиями на 600 тысяч рублей

15 февраля 2017 13:45  [241] Бизнес
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с субсидиями из бюджета Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Следователи полагают, что подозреваемая 40-летняя женщина для того, чтобы получить субсидии на развитие бизнеса, в мае 2012 года зарегистрировала фирму по пошиву одежды. После этого она, являясь директором данной фирмы, изготовила бизнес-план и смету расходов, которые подала вместе с заявлением на предоставление субсидии в нижегородское минпредпринимательства.

После получения 300 тысяч рублей субсидии женщина предоставила в министерство отчет, в котором отразила ложные сведения о расходовании этих денег. К отчету она приложила заверенные копии документов, которые содержали фиктивные сведения о закупке оборудования.

Кроме того, женщина аналогичным способом получила субсидию в размере 300 тысяч рублей на развитие подконтрольного ей юридического лица.

Всего женщина подозревается в хищении 600 тысяч рублей из бюджета Нижегородской области, которые она совершила, по версии следствия в 2011-2014 годах.

В прокуратуре отметили, что после возбуждения уголовного дела обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб.

В настоящее время прокуратура Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение в отношении женщины по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения). Уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд. За совершение указанных преступлений предусмотрено до шести лет лишения свободы.

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