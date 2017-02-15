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Бизнес

Комитет по экономике ЗС НО одобрил отмену предоставления земель под строительство гостиниц без торгов

15 февраля 2017 13:56  [219] Бизнес
ЗС НО (Фото: НИА Нижний Новгород)

ЗС НО

Фото: НИА Нижний Новгород

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Комитет по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области одобрил отмену нормы о предоставлении земель под строительство гостиниц без торгов. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 15 февраля 2017 года.

Как сообщила министр инвестиций, земельных и имущественных отношений области Екатерина Пивоварова, из закона о регулировании земельных отношений предлагается исключить положение, позволяющее предоставлять в аренду без торгов земельные участки под размещение объектов бытового и гостиничного обслуживания.

"Этот вопрос неоднократно обсуждался и на комитетах и вне комитетов. Мне кажется, что сегодня уже нет необходимости активизировать процесс строительства гостиниц. Что касается объектов бытового обслуживания, наше мнение таково, что они тоже являются коммерческими, и нет оснований для того, чтобы предоставлять под них землю без торгов", - пояснила министр.

Напомним, регион к ЧМ-2018 должен обеспечить около 7 тысяч гостиничных мест для так называемой "семьи FIFA" – организаторов и партнеров.

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