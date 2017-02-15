Облправительство не предусмотрело новых участков под строительство домов по программе ЖРС в Нижегородской области в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Правительство региона не предусмотрело новых участков под строительство домов по программе ЖРС в Нижегородской области в 2017 году. Об этом генеральный директор госпредприятия Нижегородской области "Нижегородский ипотечный кредит корпоративный альянс" Андрей Гнеушев сообщил в рамках пресс-конференции 15 февраля.



По его словам, в настоящий момент в рамках госпрограммы "Жилье для российской семьи" реализуются квартиры на территории ЖК "Окский берег" (Богородский район), микрогород "Стрижи" и ЖК "Корабли" в Сормовском районе Нижнего Новгорода.



"Потенциал развития этих площадок достаточно велик. Даже если у нас в дальнейшем не появятся новые участки под застройку в рамках программы, мы всегда имеем возможность развивать имеющиеся", - сказал он.



В свою очередь главный специалист отдела разработки и реализации госпрограмм управления жилищной политики министерства соцполитики области Елена Кузнецова отметила, что даже если бы технически участок был, область бы не успела до конца года оформить все документы для того, чтобы начать строительство.



"В настоящее время таких участков нет, если программа ЖРС будет продлена на региональном уровне в 2018 году, будем рады, но пока информации об этом нет", - добавила она.



Правительство региона не предусмотрело новых участков под строительство домов по программе ЖРС в Нижегородской области в 2017 году. Об этом генеральный директор госпредприятия Нижегородской области "Нижегородский ипотечный кредит корпоративный альянс" Андрей Гнеушев сообщил в рамках пресс-конференции 15 февраля.По его словам, в настоящий момент в рамках госпрограммы "Жилье для российской семьи" реализуются квартиры на территории ЖК "Окский берег" (Богородский район), микрогород "Стрижи" и ЖК "Корабли" в Сормовском районе Нижнего Новгорода."Потенциал развития этих площадок достаточно велик. Даже если у нас в дальнейшем не появятся новые участки под застройку в рамках программы, мы всегда имеем возможность развивать имеющиеся", - сказал он.В свою очередь главный специалист отдела разработки и реализации госпрограмм управления жилищной политики министерства соцполитики области Елена Кузнецова отметила, что даже если бы технически участок был, область бы не успела до конца года оформить все документы для того, чтобы начать строительство."В настоящее время таких участков нет, если программа ЖРС будет продлена на региональном уровне в 2018 году, будем рады, но пока информации об этом нет", - добавила она. Напомним , что около 5,5 тысяч нижегородских семей включено в реестр участников программы "Жилье для российской семьи" на 1 февраля 2017 года.

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