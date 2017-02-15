Нелегальные торговцы на Московском вокзале не скрывают связей с администрацией района и полицией - "Нижегородский рабочий" Общество

Нелегальные торговцы на Московском вокзале не скрывают своих связей с администрацией района и полицией - подробности в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий" от 15 февраля 2017 года.



Чемпионат мира по футболу - 2018 с каждым днем становится все ближе. И как театр начинается с вешалки, так и наш город будет начинаться для гостей чемпионата с аэропорта и вокзала. Территория вокзала сегодня это - шумный "караван-сарай" с понатыканными тут и там стихийными лоточками с мочалками, носками, шнурками, ночнушками. Не спасают ситуацию ни рейды полиции, ни рейды административно-технической инспекции. Чтобы узнать ситуацию изнутри, корреспонденты "Нижегородского рабочего" под видом продавцов отправились на вокзал и попытались выяснить, кто покровительствует нелегальным торговцам. И те намекнули, что для осуществления незаконной торговой деятельности нужны связи в полиции и администрации района. Подробности читайте в репортаже Хельги Гырцони и Елены Валовой.



Нижегородский Масложирокомбинат в скором времени должен избавить Нижний Новгород от неприятного запаха. Это как нельзя кстати в Год экологии. Однако специалисты полагают, что в городе еще много не решенных проблем: в парках появляются стихийные свалки строительного мусора, и, по словам экс-председателя комиссии по экологии Михаила Барковского, уже долгие годы никто не занимается утилизацией ламп и других опасных бытовых отходов, так как соответствующее муниципальное предприятие было ликвидировано. Что еще в городе требует внимания экологов и властей, и какие планы в сфере экологии намечены у администрации города, читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".



Нижегородцы Александр и Лидия Китаевы прожили в браке 70 лет и поделились с читателями газеты "Нижегородский рабочий" секретами долголетия и семейного счастья. У пенсионеров никогда не было даже мысли расстаться, а мелкие ссоры и ссорами-то трудно назвать. "Важно смотреть на мир позитивно!", утверждает Лидия Ивановна. Другие советы по сохранению брака и историю жизни супругов вы найдете в статье Хельги Гырцони.



Евгения Медведева - одна из тех нижегородок, которые точно обозначат наш город на карте мира еще ярче. Лукбук (от английского lookbook, что можно перевести как фотокнига для просмотра) ее коллекции "Жар" был опубликован итальянским глянцевым журналом Vogue, ее наряды раскупают по всему миру. А ведь нашей героине - всего 27 лет! Сегодня у нее уже есть команда мастеров по пошиву, готовые наряды снимают профессиональные фотографы. Сайт Евгении может конкурировать с сайтами дизайнеров-звезд. В свое время Евгения окончила нижегородский лингвистический университет, а сейчас учится в лондонском колледже моды, одном из самых престижных учебных заведений для будущих кутюрье. На страничках Жени в соцсетях - фото с лондонских улиц, модели в ее нарядах на подиумах. Интервью с дизайнером читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

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