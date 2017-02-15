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Общество

Подрядчик планирует завершить капремонт детской больницы №1 Нижнего Новгорода в декабре 2017 года

15 февраля 2017 15:06  [147] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Подрядчик планирует завершить капремонт детской больницы №1 Нижнего Новгорода в декабре 2017 года. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Ирина Переслегина сообщила на заседании комитета по социальным вопросам Законодательного собрания региона 15 февраля 2017 года.

По ее словам, таковы ориентировочные сроки, озвученные подрядчиком, которому пришлось продлить проведение ремонта. Напомним, аукцион на право капремонта объекта в декабре 2015 года выиграло ООО "Фундаментальный капитал", которое должно было завершить работы до начала декабря 2016 года.

Как отметила Переслегина, к завершению ремонта для больницы будет закуплено оборудование на 192 млн рублей и мебель на 14 млн рублей. На сумму 50 млн рублей в настоящее время уже подготавливаются конкурсные процедуры. Что касается остальных средств, они должны быть выделены позже. "Сейчас эти суммы внесены в реестр дополнительных расходов. Ориентировочное завершение ремонта – 15 декабря 2017 года, поэтому внести эти средства в бюджет планируется во втором квартале", - пояснила министр.

Напомним, ранее, с февраля 2014 года, капремонт здания детской больницы выполнялся ООО "Строительная компания – Волга" и должен был завершиться до 1 августа 2015 года. По состоянию на 20 мая 2015 года работы по данному договору были выполнены на 22%.

Напомним также, что ранее работы по капремонту детской больницы планировалось начать в 2013 году. В 2011 году, до передачи объектов здравоохранения на областной уровень, планировалось первый корпус данной больницы, возведенный в 1939 году, снести и построить новый.

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