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Общество

Нижний Новгород нуждается в установке 34 уличных туалетов

15 февраля 2017 15:15  [232] Общество
Общественный туалет на ул.Рождественской (Фото: НИА Нижний Новгород)

Общественный туалет на ул.Рождественской

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Нижний Новгород нуждается в установке 34 уличных туалетов. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили департаменте благоустройства и дорожного хозяйства горадминистрации 15 января 2017 года.

Согласно информации, в настоящее время на территории города муниципальных общественных туалетов стационарного типа нет. В 2013 году в рамках реализации целевой городской программы было закуплено 12 автономных туалетных модулей типа "Городовой – 301" и "Городовой – 305", из которых шесть были установлены и введены в эксплуатацию на территории Нижегородского района по следующим адресам: наб. Федоровского (1), ул. Рождественская (2), пл. Минина и Пожарского (2), их содержание возложено на администрацию Нижегородского района, ул. Большая Покровская, 32 (1), содержится за счет Сбербанка РФ.

Оставшиеся шесть туалетных модулей не были запущены в эксплуатацию из-за проблем их подключения к сетям электроснабжения. Согласно техническим характеристикам, в летнее время он потребляет 1 кВт, в зимнее - до 5 кВт электроэнергии. По информации администрации Нижегородского района, для решения проблемы необходимо выделить из городского бюджета 6,5 млн рублей. Содержание одного туалетного модуля в месяц обходится в 50 тысяч 827 рублей (в ценах 2015 года). Годовая стоимость содержания пяти туалетов - 3 млн 049 тысяч рублей.

По информации администраций районов Нижнего Новгорода, потребность в туалетных модулях-павильонах на территории города составляет 34 штуки, на поставку и установку которых потребуется порядка 36 млн рублей. Финансирование пока не подтверждено. Для содержания 45 туалетных модулей-павильонов по всему городу потребуется порядка 30 млн рублей в год. Финансирование также пока не подтверждено. В связи с ликвидацией модуля на пл. Свободы расчеты будут пересматриваться.

Напомним, что горадминистрация планирует демонтировать часть уличных туалетных модулей в Нижнем Новгороде в 2017 году.

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