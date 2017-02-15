Более 100 нижегородских учебных заведений полностью закрыто на карантин по данным на 15 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



По данным управления, сейчас в области полностью приостановлен учебный процесс в 80 школах, а также в трех школах-интернатах, в учреждении начального профессионального и среднего профессионального обучения. Кроме того, частично приостановлено обучение в 110 классах 30 школ области.



Также полностью закрыто 24 детских сада и частично приостановлен воспитательный процесс в 57 группах 23 детских садов.



Между тем, в управлении Роспотребнадзора отмечают, что за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области снизилась на 3,6%. За медицинской помощью обратилось 36,7 тысяч человек, но уровень заболеваемости респираторными инфекциями среди населения региона остается выше эпидемического порога. В Нижнем Новгороде заболеваемость снизилась на 11,2%, за медицинской помощью обратилось 18,2 тысячи человек.



Более 100 школ и детских садов Нижегородской области полностью закрыты на карантин из-за гриппа и острых респираторных инфекций (ОРВИ) по данным на 15 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.По данным управления, сейчас в области полностью приостановлен учебный процесс в 80 школах, а также в трех школах-интернатах, в учреждении начального профессионального и среднего профессионального обучения. Кроме того, частично приостановлено обучение в 110 классах 30 школ области.Также полностью закрыто 24 детских сада и частично приостановлен воспитательный процесс в 57 группах 23 детских садов.Между тем, в управлении Роспотребнадзора отмечают, что за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области снизилась на 3,6%. За медицинской помощью обратилось 36,7 тысяч человек, но уровень заболеваемости респираторными инфекциями среди населения региона остается выше эпидемического порога. В Нижнем Новгороде заболеваемость снизилась на 11,2%, за медицинской помощью обратилось 18,2 тысячи человек. Напомним , что неделей ранее (6 февраля) в Нижнем Новгороде из-за карантина не работали более 70 школ и 18 детсадов. Городской департамента образования прогнозировал снижение заболеваемости у детей в конце февраля - начале марта.

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