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Общество

"Теплосети" планируют начать реорганизацию системы горячего водоснабжения Автозаводского района Нижнего Новгорода в 2018 году

15 февраля 2017 16:00  [159] Общество
(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) ООО "Теплосети" планируют начать реорганизацию системы горячего водоснабжения (ГВС) Автозаводского района Нижнего Новгорода в 2018 году. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Минеев на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 15 февраля.

По его словам, в конце февраля 2017 года "Теплосети" намерены провести торги на право создания проекта по реорганизации системы ГВС в Автозаводском районе, а сами работы начать в 2018 году. "Ожидается, что на реорганизацию понадобится семь лет", - отметил Минеев.

Он также обратил внимание на сложности при выделении земельных участков под строительство линейных объектов. "Найти свободные участки очень сложно. Предстоит пройти непростую процедуру согласований с собственниками", - добавил гендиректор "Теплосетей".

На вопрос депутатов о конкретных работах, которые будут выполнены в ходе реорганизации системы горячего водоснабжения, Александр Минеев отметил, что их можно будет изучить в конкурсной документации при опубликовании ее на сайте госуслуг.

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