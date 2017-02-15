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Общество

Суды рассматривают шесть исков горадминистрации по самовольным постройкам в Нижнем Новгороде на февраль 2017 года

15 февраля 2017 16:44  [190] Общество
(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Суды рассматривают шесть исков горадминистрации по предположительно самовольным постройкам в Нижнем Новгороде на февраль 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода 15 февраля.

Согласно предоставленной информации, в судах рассматривается шесть исковых заявлений о признании построек самовольными и их дальнейшем сносе: по д.114 на ул.Родионова (новое здание, предположительно общественного назначения); д.181 по ул. Ванеева (магазин); д.183 по ул. Ванеева (предположительно здание общественного назначения, по документам - индивидуальное жилищное строительство); д. 187 по ул. Ошарской (предположительно гостиница); д.75 по ул. Слобода Печеры (предположительно гостиница и объект дорожного сервиса в садоводческом некоммерческом товариществе "Ракета").

В управлении также отметили, что в 2015 году органу местного самоуправления предоставлено право во внесудебном порядке признавать постройки самовольными и сносить их в соответствие со ст. 222 Гражданского кодекса РФ (Самовольная постройка), которая "серьезно доработана".

"Информация об объектах, в отношении которых пока еще проводится проверка (таких в Нижнем Новгороде, по данным горадминистрации, 143), может быть предоставлена только после подтверждения нарушений", - добавили в управлении.

Напомним, в декабре 2016 года суд признал самовольной постройкой шестиэтажное здание на Гребном канале (ул. Слобода Печеры,75) и постановил снести его. Администрация в качестве истца тогда указывала, что объект расположен в зоне индивидуальной жилой застройки, однако имеет шесть этажей, а потому не является объектом ИЖС.

По данным на 15 февраля 2017 года решение в силу еще не вступило - оно оспаривается ответчиком в Нижегородском областном суде.

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