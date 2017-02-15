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Бизнес

Саровбизнесбанк увеличил объем безналичных расчетов в 2016 году в два раза - до более 4 млрд рублей

15 февраля 2017 17:10  [113] Бизнес

Саровбизнесбанк увеличил объем безналичных расчетов в 2016 году в два раза по сравнению с 2015 годом - до более 4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Увеличилось и количество безналичных операций - держатели карт Саровбизнесбанка совершили более 5,3 млн транзакций, в 2015 году эта цифра составила около 3,5 млн. Количество операций по снятию наличных, напротив, сократилось", - говорится в сообщении.

Помимо этого, клиенты Саровбизнесбанка стали чаще пользоваться сервисом "СББ онлайн" - число платежей также в два раза превысило показатель 2015 года. По данным пресс-службы, самыми популярными оказались оплата услуг сотовой связи, интернета, кабельного телевидения и жилищно-коммунальных услуг.

"Каждому клиенту Саровбизнесбанка доступен целый набор инструментов для комфортного использования наших банковских карт. Это и одна из крупнейших в Нижегородской области сеть банкоматов с функцией переводов с карты на карту, и многофункциональный сервис "СББ онлайн", и СМС-банк. А карту на свой вкус и для своих потребностей можно подобрать из нашей широкой продуктовой линейки", - сказал вице-президент Саровбизнесбанка Алексей Ливен.

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