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Общество

Нижегородская администрация предложила депутатам рассмотреть вариант создания городского Фонда капремонта МКД

15 февраля 2017 17:19  [196] Общество
(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода предложила депутатам Гордумы рассмотреть вариант создания городского Фонда капремонта многоквартирных домов (МКД). С таким предложением выступил директор департамента жилья Павел Марков на заседании комиссии Думы по городскому хозяйству 15 февраля.

Он отметил, что в областном центре имеются серьезные проблемы с проведением капремонта МКД, и, в частности - с организацией торгов.

"Есть несколько вариантов решения проблемы. Один из таких - передать функции технического заказчика либо муниципалитету, либо муниципальному учреждению. Нижний Новгород при таком сценарии сможет активнее участвовать в реализации региональной программы, но это будет связано с дополнительными затратами на бюджет. Такая схема, кстати, реализована в Семеновском районе Нижегородской области. Для ее внедрения в Нижнем Новгороде понадобится новая структурная единица в администрации", - отметил Марков.

Директор департамента жилья также предложил депутатам рассмотреть вариант создания Фонда капремонта МКД на уровне муниципалитета. "Средства, которые станут перечисляться на счета этого оператора жителями Нижнего Новгорода, будут направлены только на капремонт домов в областном центре – не на Шахунью, не на Урень. Таким образом, будет обеспечен гарантированный финансовый источник конкретно под Нижний Новгород", - добавил Марков.

На вопрос депутата от КПРФ Евгения Лазарева о том, сколько денежных средств необходимо для создания оператора по капремонту на муниципальном уровне, Павел Марков ответить затруднился.

Члены комиссии по городскому хозяйству отметили целесообразность предложения по созданию городского оператора. Председатель комиссии Владимир Аношкин предложил до конца февраля рассмотреть этот вопрос в составе рабочей группы, сформулировать наиболее приемлемый для города вариант, выйти с ним на заседании Гордумы и затем, коллективно - с предложением в правительство Нижегородской области.

Напомним, что 16 января текущего года Сергей Протасов покинул должность гендиректора Фонда капремонта МКД Нижегородской области. 1 февраля экс-министр строительства области Владимир Челомин приступил к исполнению обязанностей руководителя регионального оператора 2017 года.

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