Синоптики прогнозируют +1° в Нижегородской области 18-19 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют +1° в Нижегородской области 18-19 февраля 2017 года. Об этом сообщает Гидрометцентр.Ожидается, что в ближайшие выходные температура воздуха при юго-западном порывистом ветре и мокром снеге днем составит +1°...-3°, а ночью от -2° до -7°.16-17 февраля синоптики прогнозируют максимальную дневную температуру -5°...-9°, минимальная температура ночью ожидается от -12° до -16°, при прояснениях до -17°...-20º. Также ожидается повышенное атмосферное давление, существенные осадки маловероятны."Снегопады отступают под напором холодного антициклона", - пояснили в Гидрометцентре.