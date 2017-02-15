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Общество

Синоптики прогнозируют +1° в Нижегородской области 18-19 февраля

15 февраля 2017 19:30  [183] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют +1° в Нижегородской области 18-19 февраля 2017 года. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Ожидается, что в ближайшие выходные температура воздуха при юго-западном порывистом ветре и мокром снеге днем составит +1°...-3°, а ночью от -2° до -7°.

16-17 февраля синоптики прогнозируют максимальную дневную температуру -5°...-9°, минимальная температура ночью ожидается от -12° до -16°, при прояснениях до -17°...-20º. Также ожидается повышенное атмосферное давление, существенные осадки маловероятны.

"Снегопады отступают под напором холодного антициклона", - пояснили в Гидрометцентре.

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