Два человека погибли в результате пожара на Бору Нижегородской области 15 февраля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли в результате пожара на Бору Нижегородской области 15 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Сообщение о пожаре в квартире дома на ул. Филиппова в г.Бор поступило около 16:00. На момент прибытия первых пожарных подразделений деревянный второй этаж двухэтажного дома и чердак были полностью охвачены огнем. Из дома были эвакуированы по лестничным маршам четыре человека. Пожар потушили за 26 минут.В результате квартира выгорела полностью, а также лестничная клетка на втором этаже и чердачное помещение. Общая площадь пожара составила 100 кв.м.На месте пожара были обнаружены тела двух человек - женщины 1962 года рождения (хозяйки квартиры) и ее сына - мужчины 1987 года рождения. Со слов соседей, они вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками. Предположительно причиной пожара стала неосторожность при курении сына хозяйки квартиры.