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Происшествия

Два человека погибли в результате пожара на Бору Нижегородской области 15 февраля

16 февраля 2017 09:26  [244] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли в результате пожара на Бору Нижегородской области 15 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в квартире дома на ул. Филиппова в г.Бор поступило около 16:00. На момент прибытия первых пожарных подразделений деревянный второй этаж двухэтажного дома и чердак были полностью охвачены огнем. Из дома были эвакуированы по лестничным маршам четыре человека. Пожар потушили за 26 минут.

В результате квартира выгорела полностью, а также лестничная клетка на втором этаже и чердачное помещение. Общая площадь пожара составила 100 кв.м.

На месте пожара были обнаружены тела двух человек - женщины 1962 года рождения (хозяйки квартиры) и ее сына - мужчины 1987 года рождения. Со слов соседей, они вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками. Предположительно причиной пожара стала неосторожность при курении сына хозяйки квартиры.

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Теги:
Бор Пожар
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