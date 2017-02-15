Студент предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 22,5 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Студент предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 22,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 16 февраля 2017 года.Согласно информации, 22-летний мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).По версии следствия, в 2015 году он похитил средства девяти юридических лиц, причинив ущерб в сумме 22,77 млн рублей, что считается особо крупным. Он также похищал чужое имущество при помощи расчетных счетов фиктивных юрлиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности.Обвиняемый является студентом вуза, он арестован, вину в ходе следствия не признал. По ходатайству следователя на его имущество наложен арест на общую сумму более 11 млн рублей, также изъяты два автомобиля общей стоимостью 6 млн рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд.