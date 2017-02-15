Офис продаж и обслуживания клиентов ООО "ЕРКЦ" начал работу по новому адресу в Кстове Нижегородской области Общество

Офис продаж и обслуживания клиентов ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) начал работу по новому адресу в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании 16 февраля 2017 года.



Согласно информации, офис расположен на бульваре Нефтепереработчиков, д. 19. Здесь ведется работа с жителями Кстова и Кстовского района по вопросам, связанным с начислением за отопление и горячее водоснабжение. Прием населения осуществляется с понедельника по четверг: с 9:00 до 18:00; в пятницу: с 9:00 до 17:00, без перерыва.



В новом офисе клиенты компании могут также оплатить квитанции за отопление и горячую воду. График работы кассы: с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30; в пятницу: с 9:00 до 16:30 (перерыв с 13:00 до 13:48).

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