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Общество

Офис продаж и обслуживания клиентов ООО "ЕРКЦ" начал работу по новому адресу в Кстове Нижегородской области

16 февраля 2017 10:22  [132] Общество
Офис продаж и обслуживания клиентов ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) начал работу по новому адресу в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании 16 февраля 2017 года.

Согласно информации, офис расположен на бульваре Нефтепереработчиков, д. 19. Здесь ведется работа с жителями Кстова и Кстовского района по вопросам, связанным с начислением за отопление и горячее водоснабжение. Прием населения осуществляется с понедельника по четверг: с 9:00 до 18:00; в пятницу: с 9:00 до 17:00, без перерыва.

В новом офисе клиенты компании могут также оплатить квитанции за отопление и горячую воду. График работы кассы: с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30; в пятницу: с 9:00 до 16:30 (перерыв с 13:00 до 13:48).

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Теги:
ЖКХ Кстово
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