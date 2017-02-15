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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти сожительницы из-за ревности

16 февраля 2017 10:42  [124] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти сожительницы из-за ревности. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 16 февраля 2017 года.

Согласно информации, 37-летний мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей).

По версии следствия, вечером 23 октября 2016 года нетрезвый обвиняемый в доме по ул. Красноармейской в Лыскове из ревности жестоко избил 37-летнюю гражданскую супругу. Женщина от полученных травм скончалась.

Как установили следователи, накануне обвиняемый и его сожительница пришли в гости к знакомому, где в компании употребляли спиртное. Вечером он ушел домой, оставив свою гражданскую жену в гостях. Однако позже приревновал ее, вернулся к дому знакомого, выбил дверь и избил женщину. Он также несколько раз ударил хозяина дома, после чего скрылся с места происшествия.

Вину мужчина не признал. Обвиняемый не трудоустроен, ранее судим за совершение преступлений против собственности, находился под административным надзором.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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