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Происшествия

Доследственная проверка проводится в Краснобаковском районе Нижегородской области по факту смерти осужденного

16 февраля 2017 11:05  [249] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Доследственная проверка проводится в Краснобаковском районе Нижегородской области по факту смерти осужденного. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 16 февраля 2017 года.

Согласно информации, в помещении спального корпуса ИК-17 ГУФСИН России по Нижегородской области без признаков жизни был обнаружен 27-летний осужденный, который отбывал наказание за совершение разбойного нападения. При осмотре тела следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Погибшего обнаружили утром 15 февраля повешенным на лестничной площадке в жилом помещении колонии.

"Как основную версию произошедшего следователи рассматривают суицид. Было установлено, что накануне он получил письмо от девушки", - говорится в сообщении.

С целью установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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