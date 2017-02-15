Доследственная проверка проводится в Краснобаковском районе Нижегородской области по факту смерти осужденного Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Доследственная проверка проводится в Краснобаковском районе Нижегородской области по факту смерти осужденного. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 16 февраля 2017 года.Согласно информации, в помещении спального корпуса ИК-17 ГУФСИН России по Нижегородской области без признаков жизни был обнаружен 27-летний осужденный, который отбывал наказание за совершение разбойного нападения. При осмотре тела следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Погибшего обнаружили утром 15 февраля повешенным на лестничной площадке в жилом помещении колонии."Как основную версию произошедшего следователи рассматривают суицид. Было установлено, что накануне он получил письмо от девушки", - говорится в сообщении.С целью установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.