Валерий Шанцев поручил профильным нижегородским министерствам наполнять актуальной информацией портал "Бизнес-навигатор" Бизнес





Согласно информации, такое распоряжение было дано в ходе совещания по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства в технопарке "Анкудиновка". В мероприятии также приняли участие статс-секретарь - заместитель гендиректора АО "Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП)" Наталья Ларионова и представители предпринимательского сообщества области.



По словам губернатора, "меры поддержки предпринимательства в регионе необходимо постоянно совершенствовать. Мы договорились о том, что наряду с уже действующими инструментами поддержки, будем внедрять ряд новых. Сегодня представили новый интернет-сервис –



Как в свою очередь пояснила Наталья Ларионова, "Бизнес-навигатор" был создан с целью помочь предпринимателям открыть или расширить бизнес, используя современное, максимально удобное и простое в использовании IT-решение. "Портал действует в формате единого окна. С помощью этого сервиса на интерактивной карте в несколько шагов можно выбрать оптимальный вид бизнеса в привязке к конкретной территории, узнать спрос на продукцию или услуги, оценить конкурентное окружение", – отметила она.



По словам заместителя гендиректора АО "Корпорация МСП", Нижегородская область стала первым регионом России, где АО "Корпорация МСП" представила региональному предпринимательскому сообществу портал "Бизнес-навигатор".



"Выбор Нижегородской области в качестве площадки для первого выездного совещания по вопросам использования "Бизнес-навигатора" неслучаен. Нижегородская область – один из регионов-лидеров по уровню развития бизнеса. Здесь есть живой, инвестирующий в свое развитие бизнес. Если говорить о каких-то показателях, то Нижегородская область входит в десятку лидеров по числу зарегистрированных малых компаний, которые являются поставщиками для крупнейших компаний. Это очень важный момент. Именно здесь производится продукция, которая поставляется потом в другие субъекты Российской Федерации", - добавила Наталья Ларионова.



СПРАВКА:

"Бизнес-навигатор МСП" –интернет-ресурс для предпринимателей, которые планируют открыть своё дело или расширить уже имеющийся бизнес. Он обеспечивает сбор, обработку, хранение и предоставление информации о перспективных местах для развития различных видов бизнеса субъектов МСП, каталоге типовых бизнес-планов, специальных кредитных продуктах, региональной инфраструктуре поддержки субъектов МСП. Его базовой функцией является предоставление доступа предпринимателей в режиме "одного окна" к информации обо всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово-кредитных продуктах. Функционал базируется на данных более чем 5000 реальных успешных предприятий малого бизнеса и параметрах франшиз, проверенных экспертами профессиональных отраслевых объединений, официальных статистических данных, открытых данных органов государственной и муниципальной власти, геоинформационных данных, результатов маркетинговых исследований и данных о коммерческой недвижимости. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил профильным министерствам наполнять актуальной региональной информацией федеральный портал "Бизнес-навигатор". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на губернатора 15 февраля 2017 года.Согласно информации, такое распоряжение было дано в ходе совещания по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства в технопарке "Анкудиновка". В мероприятии также приняли участие статс-секретарь - заместитель гендиректора АО "Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП)" Наталья Ларионова и представители предпринимательского сообщества области.По словам губернатора, "меры поддержки предпринимательства в регионе необходимо постоянно совершенствовать. Мы договорились о том, что наряду с уже действующими инструментами поддержки, будем внедрять ряд новых. Сегодня представили новый интернет-сервис – портал "Бизнес-навигатор" , который помогает будущему предпринимателю выбрать место для открытия бизнеса, узнать о мерах поддержки, рассчитать бизнес-план, выбрать партнеров или рассказать о своей продукции, если она уже выпускается. Портал федеральный, но наполнение его региональное. Я дал поручения всем профильным министерствам активно работать, чтобы бизнес-навигатор постоянно наполнялся актуальной региональной информацией".Как в свою очередь пояснила Наталья Ларионова, "Бизнес-навигатор" был создан с целью помочь предпринимателям открыть или расширить бизнес, используя современное, максимально удобное и простое в использовании IT-решение. "Портал действует в формате единого окна. С помощью этого сервиса на интерактивной карте в несколько шагов можно выбрать оптимальный вид бизнеса в привязке к конкретной территории, узнать спрос на продукцию или услуги, оценить конкурентное окружение", – отметила она.По словам заместителя гендиректора АО "Корпорация МСП", Нижегородская область стала первым регионом России, где АО "Корпорация МСП" представила региональному предпринимательскому сообществу портал "Бизнес-навигатор"."Выбор Нижегородской области в качестве площадки для первого выездного совещания по вопросам использования "Бизнес-навигатора" неслучаен. Нижегородская область – один из регионов-лидеров по уровню развития бизнеса. Здесь есть живой, инвестирующий в свое развитие бизнес. Если говорить о каких-то показателях, то Нижегородская область входит в десятку лидеров по числу зарегистрированных малых компаний, которые являются поставщиками для крупнейших компаний. Это очень важный момент. Именно здесь производится продукция, которая поставляется потом в другие субъекты Российской Федерации", - добавила Наталья Ларионова.СПРАВКА:"Бизнес-навигатор МСП" –интернет-ресурс для предпринимателей, которые планируют открыть своё дело или расширить уже имеющийся бизнес. Он обеспечивает сбор, обработку, хранение и предоставление информации о перспективных местах для развития различных видов бизнеса субъектов МСП, каталоге типовых бизнес-планов, специальных кредитных продуктах, региональной инфраструктуре поддержки субъектов МСП. Его базовой функцией является предоставление доступа предпринимателей в режиме "одного окна" к информации обо всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово-кредитных продуктах. Функционал базируется на данных более чем 5000 реальных успешных предприятий малого бизнеса и параметрах франшиз, проверенных экспертами профессиональных отраслевых объединений, официальных статистических данных, открытых данных органов государственной и муниципальной власти, геоинформационных данных, результатов маркетинговых исследований и данных о коммерческой недвижимости.

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