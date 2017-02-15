Нижегородское правительство планирует создать лизинговую госкомпанию с участием Федеральной корпорации МСП в 2017 году Бизнес





По его словам, "на встрече с руководством Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) обсуждался вопрос создания региональной лизинговой компании, которая кредитовала бы наши малые и средние предприятия под льготный процент".



"В настоящее время низкая доступность кредитов – это одна из основных трудностей, с которыми сталкивается бизнес, потому что процентные ставки по кредитам коммерческих банков зачастую слишком высоки для малого бизнеса. Поэтому нужна другая схема. Государственная лизинговая компания, созданная правительством области совместно с Федеральной корпорацией МСП, будет выдавать займы по ставке не выше 8%. Это позволит нашим предпринимателям расширять масштабы своего бизнеса, активнее осваивать выпуск новой продукции и, что очень важно, заниматься инновационной деятельностью, которая требует вложений. Мы договорились, что лизинговая компания может быть создана в течение полугода", - пояснил глава региона.



Нижегородское правительство планирует создать государственную лизинговую компанию с участием Федеральной корпорации МСП в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на губернатора Валерия Шанцева 15 февраля.По его словам, "на встрече с руководством Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) обсуждался вопрос создания региональной лизинговой компании, которая кредитовала бы наши малые и средние предприятия под льготный процент"."В настоящее время низкая доступность кредитов – это одна из основных трудностей, с которыми сталкивается бизнес, потому что процентные ставки по кредитам коммерческих банков зачастую слишком высоки для малого бизнеса. Поэтому нужна другая схема. Государственная лизинговая компания, созданная правительством области совместно с Федеральной корпорацией МСП, будет выдавать займы по ставке не выше 8%. Это позволит нашим предпринимателям расширять масштабы своего бизнеса, активнее осваивать выпуск новой продукции и, что очень важно, заниматься инновационной деятельностью, которая требует вложений. Мы договорились, что лизинговая компания может быть создана в течение полугода", - пояснил глава региона. Как сообщалось ранее , в ходе совещания с заместителя гендиректора АО "Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" Натальи Ларионовой был презентован федеральный портал "Бизнес-навигатор, который Валерий Шанцев поручил профильным министерствам наполнять актуальной региональной информацией.

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