Двое граждан КНДР погибли на стройке в Нижнем Новгороде 15 февраля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое граждан КНДР погибли на стройке в Нижнем Новгороде 15 февраля. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 16 февраля 2017 года.Согласно информации, тело мужчины 1979 года рождения было обнаружено около строящегося объекта на Сормовском шоссе в Московском районе вчера вечером. Второй рабочий, мужчина 1962 года рождения, умер в приемном отделении городской больницы.По данному факту организована доследственная проверка. С целью установления причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.Отмечается, что строящееся здание возведено до пятого этажа. Погибшие – граждане КНДР, на территории РФ находились легально, работали штукатурами по договору. По предварительной версии, на них с верхних этажей стройки упали листы фанеры.В настоящее время следователи устанавливают ответственных за соблюдение техники безопасности. Действиям лиц, допустивших смерть рабочих, будет дана юридическая оценка.