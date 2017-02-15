ТЦ "Мебельный базар" в Нижнем Новгороде разыграет путевку в Ялту среди своих покупателей 23 апреля Бизнес

ТЦ "Мебельный базар" в Нижнем Новгороде разыграет путевку в Ялту среди своих покупателей 23 апреля 2017 года. Об этом сообщает ТЦ.



Согласно информации, 15 февраля по многочисленным просьбам жителей Нижнего Новгорода и области стартовала новая акция, победитель которой отправится в отпуск в Ялту.



"В период с 15 февраля по 23 апреля посетители торгового центра, совершившие покупку на сумму от 3 тысяч рублей, могут стать участниками акции, а впоследствии - обладателями ценных подарков, денежных призов и главное - путевки на двоих в отель "Ялта-Интурист", - говорится в сообщении.



Для участия в акции необходимо зарегистрировать чек у администратора торгового центра, заполнить анкету участника и получить специальный купон, который необходимо сохранить до финального розыгрыша. Количество купонов не ограничено: чем больше покупок, тем больше шансов оказаться в числе победителей.



23 апреля участников акции ждет яркая шоу-программа с выступлением лучших коллективов города, а также розыгрыш ценных подарков от партнеров торгового центра, денежных призов и главного приза – путевки в Ялту. Начало в 13:00.



"В прошлом году акция вызвала ажиотаж среди жителей и гостей города. Ее участниками стали более пяти тысяч человек. Главный приз достался нижегородке Ирине Старковой", - резюмируется в сообщении.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+