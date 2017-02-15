Экс-депутат Госдумы от Нижегородской области Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск Политика

Денис Вороненков Фото: из личного арива



Согласно информации, первым следственным управлением ГСУ продолжается расследование уголовного дела Вороненкова. Напомним, СК РФ пытался привлечь его в качестве обвиняемого еще



По версии следствия, с августа 2010 по июнь 2011 года Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО "ТОМА" Марина Владимирская решили совершить хищение здания площадью 1499,4 кв.м. на улице Международной в Москве, принадлежащего указанному ООО.



Для этого они привлекли к совершению преступления Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова. В дальнейшем при пособничестве Кирилла Кузнецова, Вадима Ферапонтова и Ильи Щербака были поданы фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО "ТОМА" Отари Кобахидзе был выведен из состава участников ООО. При этом, по данным СК, соучастники неправомерно назначили Щербака гендиректором ООО "ТОМА". После этого Вороненков нашел покупателя на здание. Покупателем выступил Виталий Качур. Зная, что недвижимость продается незаконно, Качур привлек к сделке адвоката Виталия Чабана. В результате здание рыночной стоимостью 127 млн рублей было продано подконтрольной Качуру компании "Шанс" за 20 млн рублей. Кроме того, Качур неофициально выплатил Вороненкову более 1,2 млн долларов США.



"Следствием установлено, что именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя ООО "ТОМА". Также Вороненков организовал "обналичивание" полученных преступным путем денежных средств и распределил их между собой и другими соучастниками. Это подтверждается показаниями других соучастников, потерпевшего и свидетелей, результатами обысков и заключениями экспертов", - говорится в сообщении.



Следственные органы вынесли постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Вороненков скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск.



Ранее уголовные дела в отношении Шишакова, Мурзикова, Крылова, Владимирской, Щербака, Воронцова, Полозкова, Качура и Чабана были выделены в отдельное производство и направлены для рассмотрения в суд. Они приговорены судом к различным срокам лишения свободы.



Экс-депутат Госдумы от Нижегородской области Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщил СК РФ вечером 15 февраля 2017 года.Согласно информации, первым следственным управлением ГСУ продолжается расследование уголовного дела Вороненкова. Напомним, СК РФ пытался привлечь его в качестве обвиняемого еще в 2015 году , когда Вороненков был депутатом Госдумы и обладал неприкосновенностью. СК направлял в Генпрокуратуру документы о лишении Дениса Вороненкова неприкосновенности, но тогда он ее лишен не был.По версии следствия, с августа 2010 по июнь 2011 года Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО "ТОМА" Марина Владимирская решили совершить хищение здания площадью 1499,4 кв.м. на улице Международной в Москве, принадлежащего указанному ООО.Для этого они привлекли к совершению преступления Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова. В дальнейшем при пособничестве Кирилла Кузнецова, Вадима Ферапонтова и Ильи Щербака были поданы фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО "ТОМА" Отари Кобахидзе был выведен из состава участников ООО. При этом, по данным СК, соучастники неправомерно назначили Щербака гендиректором ООО "ТОМА". После этого Вороненков нашел покупателя на здание. Покупателем выступил Виталий Качур. Зная, что недвижимость продается незаконно, Качур привлек к сделке адвоката Виталия Чабана. В результате здание рыночной стоимостью 127 млн рублей было продано подконтрольной Качуру компании "Шанс" за 20 млн рублей. Кроме того, Качур неофициально выплатил Вороненкову более 1,2 млн долларов США."Следствием установлено, что именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя ООО "ТОМА". Также Вороненков организовал "обналичивание" полученных преступным путем денежных средств и распределил их между собой и другими соучастниками. Это подтверждается показаниями других соучастников, потерпевшего и свидетелей, результатами обысков и заключениями экспертов", - говорится в сообщении.Следственные органы вынесли постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Вороненков скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск.Ранее уголовные дела в отношении Шишакова, Мурзикова, Крылова, Владимирской, Щербака, Воронцова, Полозкова, Качура и Чабана были выделены в отдельное производство и направлены для рассмотрения в суд. Они приговорены судом к различным срокам лишения свободы. Напомним также , что в июне 2016 года Forbes включил депутата Вороненкова в список связанных с офшорами членов Федерального Собрания.

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